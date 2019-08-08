Спасатели пришли на помощь упавшему в трубу журавлю

В среду, 7 августа, спасатели из Вяйке-Маарья вызволили журавля, упавшего в трубу пустующей котельной поселка Вао в Ляэне-Вирумаа, пишет Virumaa Teataja.
"Было слышно, как он скребется в трубе — значит, был еще жив, - рассказал руководитель прибывшего на место происшествия спасательного подразделения Маргус Салла. - Внутри трубы была одна ниша, и это помогло журавлю выжить".
К сожалению, эта пустота в трубе была на расстоянии 3-4 метров от верха, поэтому напрямую достать журавля не удавалось, и спасатели проделали близ трубы отверстие дисковой пилой, и таким образом извлекли птицу.