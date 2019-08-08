Названа причина смерти трагически погибшего во время гонки велосипедиста

«Бьорг умер от обширного разрыва печени, что вызвало массивное внутреннее кровотечение. Как следствие, Бьорг перенес остановку сердца. С такими травмами и кровотечением потребовалось бы чудо, настоящее чудо, чтобы он остался жив. Но его не произошло. Место и время не повлияли на последствия. Даже если бы такая травма случилась бы прямо в больнице, его шансы на смерть были бы также реальны», — рассказал Мейрхеге, чьи слова приводит пресс-служба Lotto Soudal.