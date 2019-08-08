Хет-трик Штольца сделал мечты "Калью" о выходе в групповой этап Лиги Европы минимальными

Люксембургский клуб стал в прошлом году сенсацией Лиги Европы, обыграв на предварительной стадии польскую "Легию" и румынский "Клуж". На групповой стадии люксембуржцам попались гранды европейского футбола: "Бетис", "Милан", "Олимпиакос". В такой компании "Дюделанжу" было сложно рассчитывать на успех, но в последнем матче люксембругский клуб сыграл 0:0 с "Бетисом". Однако в этом году сказка "Дюделанжа" может закончиться - президент клуба Флавио Бекка был взбешен решением властей отказать клубу в постройке нового стадиона и решил оставить "Дюделанж", предпочтя ему люксмебургский ""Эсперанж" и один из клубов бельгийского второго дивизиона, на базе которых решил создать новую футбольную империю.

"Калью" в матче с "Дюделанжем" предстояло решить как свои исторические задачи - выход в плей-офф Лиги Европы, так и более болезненную для всего эстонского футбола тему: после победы североирландского "Линфилда" над черногорской "Сутьеской" Эстония опустилась на 51-е место в рейтинге УЕФА, которое дает право заявлять в еврокубки только три команды вместо нынешних четырех. Учитывая, что северо-ирландцы или черногорцы, находящиеся на 49-м и 50-м местах рейтинга УЕФА, еще могут набрать очки, а Эстонию подпирает еще и Косово, кроме репутации клуба, "Калью" предстояла задача спасения и общеэстонского клубного рейтинга.

Начало матча прошло в довольно равной борьбе, может даже с перевесом "Калью". В этом помогал нашим атлетам высокий прессинг, особенно активным был Субботин, носившийся по своему правому флангу. Однако затем "Дюделанж" навязал "Калью" свою игру и на 28-й минуте добился успеха, правда в этом помог хозяевам Владимир Авилов, неудачно подставивший ногу под удар Штольца. Через две минуты люксембуржцы счет удвоили: снова Штольц оказался на острие атаки и головой поразил ворота Лондака.

"Калью" в первом тайме нанес всего два удара, из который один пришелся в створ, но именно этот удар и стал голевым: Сандер Пури на 41-й минуте, с передачи Удже отправивший мяч в сетку. Гол выглядел нелогичным: "Дюделанж" рвал быстрыми передачами оборну "Калью" и если бы мастерства было чуть побольше, то счет к перерыву мог быть гораздо крупнее тех 2:1, что горели к 45-й минуте матча.

Второй тайм "Дюделанж" начал также активно: уже на 47-й минуте Лондаку пришлось ногами отражать удар соперника, но до середины тайма этот опасный момент так и оставался единственным, на что сподобились соперники.

"Калью" после 70-й минуты пошел вперед, надеясь сравнять счет, но все тот же Штольц наказал подопечных Романа Кожуховского и в третий раз, пробив с 20 метров и не оставив шансов Лондаку - 3:1.

Последним событием матча стало удаление Роберта Кирсса на 90-й минуте встречи за сверхгрубый фол.