В соцсетях набирает популярность снимок, сделанный на борту самолета компании EasyJet: пожилая женщина летит в кресле без спинки. Крупнейший британский лоукостер отвергает обвинения в халатности и настаивает, что это недоразумение, пишет Русская служба Би-би-си.
Скандальный снимок появился в твиттере пользователя Мэттью Харриса (@mattiasharris). По его словам, фото было сделано на борту рейса из Лондона в Женеву.
#easyjet beats @Ryanair to have backless seats. @IATA @EASA this is flight 2021 Luton to Geneva. How can this be allowed. @GeneveAeroport @easyJet_press @easyJet pic.twitter.com/EthMoWRR8P— Matthew Harris (@mattiasharris) 6 августа 2019 г.
Снимок вызвал оживленную реакцию. В следующем твите Харрис добавил: "Нельзя не задаться вопросом - в каком состоянии вообще был самолет. Это было ее место. Когда посадка завершилась, ее пересадили. Не уверен, что так сделали бы, если бы самолет был полон", - написал он.
Твит набирал популярность, и в среду авиакомпания была вынуждена на него отреагировать.
Представитель EasyJet в интервью газете Independent заявил, что пассажирка села в кресло по своей воле. "Пассажирам не разрешали сидеть на этих креслах, так как они были сломаны и ждали ремонта", - сказал он.
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"Безопасность - наш главный приоритет, EasyJet эксплуатирует свои самолеты в строгом соответствии со всеми правилами безопасности", - добавил представитель компании.
Тем временем в сети появились новые фотографии кресел без спинок на самолетах EasyJet. Пользователь Томас Дэй под ником @tgd83 выложил снимок двух таких кресел и написал, что ему продали билет на одно из них. Когда обнаружилось, что эти кресла в нерабочем состоянии, замены не нашлось: самолет бы заполнен.
These were supposed our seats from Luton going to Berlin on Friday...the crew ended up paying people to get off the plane because it was fully booked pic.twitter.com/3HQQtGT5Kw— Thomas Day (@tgd83) 6 августа 2019 г.
"В конечном итоге пассажирам платили за то, чтобы они вышли из самолета", - добавил он.