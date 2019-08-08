Кая Каллас о возможной смене власти: мы постоянно общаемся с центристами

«Мы постоянно общаемся, Эстония ведь маленькая. Партия реформ желает стране лучшего правительства. Разумеется, мы рассматриваем возможные варианты, как претворить эту идею в жизнь. И мы этого добьемся», - прокомментировала Каллас ERR слухи о возможном создании правительственной коалиции с участием реформистов и центристов.

По словам министра социальных дел Танеля Кийка (Центристская партия), предпосылкой для сохранения правительственной коалиции всегда является единодушие всех сторон в желании развивать жизнь Эстонии, а также осознание того, что нахождение у власти накладывает определенные обязательства не только перед избирателями, но и всеми жителями страны.