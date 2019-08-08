Правда ли, что цена квартир в Таллинне опять взлетела?

Руководитель фирмы Мартин Вахтер сказал, что по сравнению с июлем прошлого года средняя цена квартиры выросла на десять процентов, что является довольно значительным.

«Видимо, сейчас средняя цена удержится на уровне 2000 евро или немного выше. Небольшой рост цен продолжится, но, конечно, не так быстро. Колебания цен сравнимы с процессами, происходившими в прошлом году, но в этом году все показатели находятся на необычно устойчивом уровне. В то время как летом количество сделок обычно снижается, в этом году обычного сезонного спада не произошло. Рынок недвижимости явно спокоен, и это полезно как для продавцов, так и для покупателей», - сказал Вахтер.

В июле в Таллинне было совершено 1247 сделок купли-продажи с недвижимостью. Было продано 794 квартиры, что на 1,7 процента больше, чем в июне. Самая дорогая квартира была продана за 572 000 евро, а самая дешевая – за 6 000 евро.

В июле было продано 32 застроенных земельных участка, что на семь меньше, чем в предыдущем месяце. Самый дорогой частный дом был продан за миллион евро, а самый дешевый - за 8400 евро.