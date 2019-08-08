Самый дешевый кредит: в одной из стран ЕС начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%

Nordea Bank Abp в Дании сообщил, что будет предлагать ипотечный кредит на 20 лет с нулевой фиксированной ставкой, сообщил Bloomberg. Как отмечает агентство, это первый подобный продукт в банковской истории страны.

До этого, в начале августа крупнейший ипотечный кредитор Дании Realkredit Danmark заявил, что запустит ипотеку на 30 лет со ставкой 0,5% годовых. А на этой неделе Jyske Bank, банк из первой тройки в Дании, объявил, что вскоре начнет выдавать ипотеку на 10 лет с отрицательной ставкой -0,5% годовых — то есть заемщик будет получать деньги от банка вместо того, чтобы платить проценты по взятому ипотечному кредиту.

Ставка кредитования ЦБ Дании составляет 0,05%, она не менялась с января 2015 года.

«Несколько месяцев назад мы бы сказали, что это невозможно»

«У нас самые низкие ставки по ипотечным кредитам за всю историю Дании. Это исторический минимум», — заявил главный экономист Realkredit Danmark Кристин Хилигсой Хейниг газете The Copenhagen Post.

«Это новая глава в истории ипотеки. Несколько месяцев назад мы бы сказали, что это невозможно, но ситуация снова и снова удивляет», — сказал экономист Jyske Bank Миккель Хег.