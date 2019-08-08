Перед судом предстанут 14 человек, обвиняемых в наркопреступлениях и вымогательствах

Целью группировки были преступления, связанные с наркотиками, и вымогательство.

Окружной прокурор Кати Рейтсак говорит, что обвиняемый Геннадий занимал позицию криминального авторитета в Эстонии еще с начала 1990-х годов. «В ходе криминального расследования было установлено, что Геннадий создал преступную группировку в 2013 году, чтобы совершать наркопреступления и преступления против собственности, а также предлагать членам группировки и другим преступникам «защиту» или, как говорится, крышевать. Чтобы получать доход, сохранять позиции группировки и находить источники финансирования, члены группировки занимались вымогательством, мошенничеством и другими направленными против личности преступлениями», – сказала прокурор.

Собранные доказательства, по словам прокурора, дают основания полагать, что в группировке была внутренняя иерархия и воровская касса (общак), с помощью которой поддерживалась деятельность группировки, а также обеспечивалась защита ее членам и «партнерам», пока некоторые ее члены сидели в тюрьме.

Геннадий обвиняется в организации преступной группировки, руководстве ею и вербовке ее членов. Степан (36), Вадим (60), Лембит (60), Анатолий (32), Эдуард (28), Роберт (26), Кирилл (25), Никита (23), Валентин (26), Сергей (46) и Владимир (29) обвиняются в причастности к преступной группировке. Помимо этого Степан, Лембит, Анатолий, Роберт и Кирилл обвиняются в вымогательствах. Степан и Валентин также обвиняются в мошенничестве, Лембит – в преследовании частных лиц, Владимир – в применении физического насилия.

Николай (62) и Марго (40) не входили, согласно обвинению, в группировку, однако Николай обвиняется в вымогательстве и преследовании, Марго – в мошенничестве.

По ходатайству прокуратуры, под арест взяты Геннадий, Лембит, Степан и Вадим. Также арестовано имущество на сумму более 490 тысяч евро, в том числе 100 тысяч наличными. Также на имущество в размере 206 тысяч евро одного из обвиняемых наложен запрет.