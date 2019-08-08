Фото: Донателла Версаче обзавелась огромным особняком

По информации издания, стоимость сделки составила порядка 4,8 миллиона евро, ее сопровождала брокерская компания Engel & Völkers. Речь идет о вилле площадью 15 тысяч квадратных метров на участке с бассейном, садами и футбольным полем. В доме 20 спален и 12 ванных комнат.

Ранее в здании размещался отель, где гостили многие знаменитые постояльцы, включая мультипликатора Уолта Диснея и лауреата Нобелевской премии по литературе 1975 года Эудженио Монтале. Новая недвижимость Донателлы Версаче знаменита своим историческим камином, который украшен автографами культовых писателей двадцатого века — Эрнеста Хемингуэяи Томаса Манна, которые также останавливались в гостинице.

Особняк, как пишет издание, находится неподалеку от виллы Gianni's Grand Como, которой владел брат Донателлы, застреленный в 1997 году модельер Джанни Версаче. В 2008 году владельцем итальянской виллы Джанни Версаче стал российский ресторатор Аркадий Новиков.