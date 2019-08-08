В Эстонии расширяется компания из Кремниевой долины

Компания Twilio, которая занимается продажей облачного коммуникационного программного обеспечения, открыла в Таллинне новый офис, который в будущем вместит около 300 высококвалифицированных инженеров, ИТ-специалистов и специалистов службы поддержки клиентов.
Сейчас в центре разработок Twilio в Эстонии работает 134 специалиста из более чем 20 стран.
Компания Twilio приобрела известность благодаря продаже коммуникационного программного обеспечения, созданного инженерами и предназначенного для инженеров, предлагая как крупным корпорациям, так и более мелким стартапам, связанные с платформой Twilio возможности коммуникации с помощью звука, текста, чат-бота, видео и электронной почты. Компания открыла в Эстонии центр разработок пять лет назад, и за это время офис из пяти человек превратился в Эстонии в одно из самых излюбленных мест ИТ-специалистов высшего уровня.
«Переезд на четыре этажа бизнес-здания Ovaal maja знаменует для нас новую эпоху», – сказал Отт Кауквер, глобальный технологический менеджер Twilio, который убедил основателя и исполнительного директора компании Джеффа Лоусона инвестировать в эстонскую рабочую силу. «Обычные жители Эстонии могут и не видеть ежедневно наш логотип или продукты, но скорее всего, они пользуются ими в программных обеспечениях и сайтах под другими брендами. Таллинн, с этой стороны, является хорошим местом для найма работников – он привлекает экспертов различного профиля со всего мира», – сказал Кауквер.
Руководитель Twilio Лоусон выразил надежду, что успех фирмы в Эстонии станет со временем еще одним примером того, что Эстония – это дигитальная страна. «Эстонский центр разработок принес Twilio удивительно инновационные идеи, которые использовались в разработке наших продуктов. Я все больше понимаю, почему из Эстонии вышло так много успешных стартапов».