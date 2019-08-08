Новое требование по топливу выбивает у сети заправок почву из-под ног

Если ранее продавец топлива должен был ежемесячно отчитываться, сколько биокомпонента подмешивать в топливо, в дальнейшем квота будет рассчитываться по среднему показателю за шесть месяцев. На практике это означает, что продавец может, например, зимой, когда этанол на мировом рынке дороже, добавлять его в бензин меньше, а летом, когда цены ниже, снова добавлять его больше. Кроме того, он может достичь целей по возобновляемой энергии с помощью продажи биогаза или электричества. Также можно торговать статистикой по биотопливу, т.е. докупить квоту, если ее будет не хватать. Подобная гибкость должна быть выгоднее и клиенту, надеется Вакс.

Один из владельцев Olerex Антти Моппель сказал, что появление биокомпонентов на рынке вызвало большую путаницу. Новый закон мог бы внести больше ясности. «Биодобавки дороги на мировом рынке, их использование и подмешивание в топливо сложны, - заметил он. – Введение более гибких требований поможет смягчить повышение цен».

Потребитель не знает, что потребляет

С другой стороны, подобная гибкость означает, что процент биодобавки будет колебаться, поэтому человек не может быть полностью уверен, насколько «крепкое» биотопливо он заливает в бак. Вакс обнадежил, что совсем кота в мешке люди покупать все-таки не будут, поскольку продавец топлива обязан указывать, насколько велика доля биокомпонента.

Чиновник продолжил, что, даже если Alexela больше не сможет продавать старое фоссильное топливо за счет биогаза, спрос на метан на эстонском рынке по-прежнему в несколько раз выше предложения. Глава автомобильного союза AMTEL Арно Силлат сказал, что Alexela просто утратит рыночное преимущество, которое у нее было раньше. «В дальнейшем у всех будут равные условия, что в конечном итоге лучше», - считает он.

Гендиректор Circle K Кай Реало считает, что биогаз не совсем взаимозаменяем с дизелем или бензином с биодобавками. «На самом деле, не будет продано ни на один литр газа больше просто потому, что владелец бензинового автомобиля сможет и дальше ездить на стопроцентно фоссильном топливе. Скорее наоборот», - пояснила она. Хотя биометан, по словам Реало, выделяет меньше углеродных отходов, это все же в 30 раз более вредный парниковый газ.

Будущее за электромобилями

Если до сих пор все танцевали в основном вокруг жидкого топлива, то теперь заправочные сети убеждены, что будущее за электромобилями. «Сперва частный потребитель перейдет с бензиновых автомобилей на гибридные. А потом продуктом будущего станет электромобиль», - говорит Реало, признавая все же, что поначалу должна произойти революция в технологии аккумуляторов, поскольку сейчас на одной зарядке далеко не уедешь.