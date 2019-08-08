Первая страна Евросоюза полностью легализует марихуану

Министр здравоохранения Этьен Шнайдер заявил изданию Politico: «Политика в отношении наркотиков, которую мы проводили в течение последних 50 лет, не сработала. Запрет делал это просто интересным для молодежи».

По его словам, сейчас молодые люди покупают наркотики на черном рынке, а каннабис там неизвестного качества и может быть опасен.

Разрешение на потребление марихуаны будет распространяться на лиц старше 18 лет. Государство будет регулировать выращивание и продажу каннабиса. Осенью появится первая версия законопроекта, из которого станет ясно, какие именно товары будут разрешены и как они будут облагаться налогом.

Однако уже сейчас, министр Шнайдер заверил, что продажа марихуаны иностранцам будет запрещена, чтобы избежать возникновения наркотуризма. Также будет запрещено домашнее выращивание марихуаны для личного потребления.

Сейчас в Люксембурге разрешено использовать марихуану в медицинских целях, а также декриминализировано владение небольшими количествами для рекреационного использования (для удовольствия). Покупка, продажа и выращивание каннабиса остаются вне закона.

За счет налогов, вырученных от легализации марихуаны, Люксембург намерен увеличить финансирование сферы образования и направить деньги на программы помощи зависимым.

Люксембург станет третьей страной в мире, после Уругвая и Канады, которая полностью легализовала марихуану.

Легализация марихуаны противоречит конвенции ООН, согласно которой потреблять марихуану можно только в медицинских целях.

Многие считают, что марихуана полностью легализована в Голландии, однако это не так. Потребление марихуаны для удовольствия там запрещено, однако государство закрывает на это глаза и не наказывает. Также закон Нидерландов позволяет заниматься продажей каннабиса лицензированным кафе. Так как продажа разрешена, а выращивание нет, зачастую кафе покупают незаконный товар. Полиция не арестовывает лиц, в чьих руках обнаружено менее пяти грамм каннабиса.