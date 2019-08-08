Март Раудсаар: Эстония должна быть местом, поддерживающим демократичные русскоязычные СМИ

В то время, когда в Сибири горит лес, а в Бразилии грабят джунгли, кажется, что мир стал меньше, и глобальные проблемы появились в наших жилых помещениях. Однако из книги о бравом солдате Швейке следует помнить, что внутри земного шара есть второй, но больше.

Хотя для многих людей благодаря летним представлениям на карте Эстонии появилась Нарва, наши знания о ситуации там, по меньшей мере, скромны. Но, возможно, невежество - всего лишь жалкое оправдание для эстонского государства, чтобы оправдать нарвскую «свободную экономическую зону», где несколько принципов правового государства не применяются.

Однако я обязан устранить одно белое пятно невежества.

Знаете ли вы, что в 2004 году в Нарве еженедельно выходила газета «Город», которая изначально была муниципальной и получала поддержку из городской казны, но несколько лет назад работающие там журналисты ее выкупили? Знаете ли вы, что после этого власть города Нарвы учредила свой новый орган печати, цветной и бесплатный, и увел нескольких рекламодателей газеты, предложив им более выгодные рекламные цены?

Я видел переписку, доказывающую, что рекламный клиент, который получил лучшее предложение от газеты «Город», получил еще более выгодное предложение от городской газеты Нарвы, что до абсурдности хорошо. Это возможно только благодаря деньгам налогоплательщиков Нарвы.

А знаете ли вы, что «Город» обращался в различные инстанции Эстонской Республики, чтобы устранить недобросовестную конкуренцию, но не получил какой-либо помощи? «Я должна признать, что мы опускаем руки и не знаем, что делать», - написала руководитель проектов газеты «Город» Наталья Фишер Союзу медиапредприятий Эстонии.

Очевидно, еще не было известно, что «Город» был принят в члены Эстонской ассоциации медиапредприятий. Мы не можем дать им деньги, потому что мы еще не создали совместный фонд для защиты средств массовой информации от Эстонской Республики, хотя девять лет назад это обсуждалось в Эстонском союзе газет в связи с превентивными штрафами и защитой источников. Тем не менее, теперь мы можем обратиться к общественности, правительству и Департаменту конкуренции Эстонии.

Если в Нарве существует та же Эстонская Республика, что и в Таллинне, Силламяэ или Тарту, то государство обязано помешать местному самоуправлению использовать муниципальные деньги для достижения политических целей с помощью бесплатной городской газеты в почтовых ящиках, в которой размещается реклама, оплаченная из местного бюджета.

Мы много говорим о России в связи со свободой прессы(и справедливо), но при этом Эстонская Республика должна быть страной, где поддерживаются и продвигаются демократические русскоязычные СМИ. Под демократической прессой я подразумеваю, что никто не говорит редакции, что она должна писать, и у издания есть множество мнений, которые служат интересам местного сообщества.

Я не говорю, что «Город» была безупречна в прошлом. Мы обязательно услышим и первых, и вторых. Но сейчас мы говорим не о соринке в глазах другого, а о бревне в наших глазах. Это бревно - Нарвская городская газета, она же глаз на лице Эстонской Республики, работа которого заключается в контроле за функционированием правового государства по обе стороны реки Эмайыги (название рубрики из бывшего издания Edasi).

Я не против, если ситуация в Нарве оправдывается невежеством. Честно говоря, я даже не знаю точно, кто сейчас у власти в Нарве. После недавней коррупционной возни большое количество нарвских чиновников вышли из Центристской партии и в настоящее время проводят специфическую местную политику.