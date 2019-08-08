Урмас Рейнсалу: 100 дней правительства Юри Ратаса можно оценить на пять с минусом

«То, что мы сумели составить правительство вопреки такому сильному давлению, было очень позитивно», – сказал Рейнсалу в четверг, подводя итог первых ста дней работы кабинета, пишет BNS.

По его словам, позитивно было и то, что в очень сложной финансовой ситуации правительство сумело воздержаться от введения новых налогов и приняло решение в пользу сбалансированного бюджета.

Как отметил Рейнсалу, правительство сумело бюджетный дефицит вывести на нулевую отметку в четырехлетней перспективе и вместе с тем найти дополнительные средства для нужд обороны. Еще один приоритет правительства — темы, связанные с народонаселением, с созданием условий для возвращения эстонцев из-за рубежа.