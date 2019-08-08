Популярная услуга по удалению сажевого фильтра автомобиля вскоре может оказаться вне закона

С какой же целью фильтр устанавливают на современные автомобили? Как можно догадаться по названию, задачей сажевого фильтра (DPF) является захват содержащихся в выхлопных газах неполностью сгоревших частиц сажи и прочих твердых частиц (например, золы).

На большинстве современных дизельных автомобилей для очистки выхлопных газов установлены не только сажевые фильтры, но и катализаторы.

Количество скопившихся в сажевом фильтре сажи, золы и прочих продуктов сгорания проверяет с помощью различных датчиков электронный блок управления автомобиля. Когда сажевый фильтр заполняется частицами сажи до определенного предела, температура выхлопных газов поднимается до 600 градусов, в ходе чего сажа, скопившаяся в фильтре, сжигается полностью - этот процесс называется регенерацией. А зола остается в фильтре, что в ходе долговременной эксплуатации забивает тонкие каналы дизельного сажевого фильтра.

Как пишет Geenius, в Эстонии достаточно распространено удаление сажевых фильтров, поскольку официальные представительства просят за установку нового от 1500 до 2000 евро, что, разумеется, могут себе позволить немногие автомобилисты. И хотя последствием данной процедуры является возрастающий вред для окружающей среды, автовладельцев данный нюанс, видимо, волнует не очень сильно, так как вернувшаяся мощность и снизившийся расход топлива для них гораздо важнее.

По словам эксперта по подтверждению типов автомобилей технического отдела Департамента шоссейных дорог Райта Парве, согласно действующим техническим требованиям, удаление сажевого фильтра запрещено законом, так как для соответствия строгим экологическим нормам выхлопная система не должна терять своих изначальных свойств.

И если сейчас автомобилям с удаленным сажевым фильтром удается беспроблемно проходить техосмотр, то в будущем ситуация должна измениться, так как сотрудники станции техосмотра смогут использовать OBD-сканеры для подключения к блоку управления автомобиля, чтобы выявить возможные манипуляции с выхлопной системой, а Департамент шоссейных дорог сможет делать предписания нарушителям, к которым, согласно поправке, станут относиться предприятия, предлагающие услуги по удалению сажевого фильтра и чип-тюнингу двигателя.