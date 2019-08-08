ООН: до массового голода на Земле осталось два градуса по Цельсию

Население Земли растет - и одновременно растет потребление им ресурсов планеты. В ближайшем будущем этот тренд сохранится, и проблема в том, что ресурсы планеты не безграничны. В том числе не безгранична и пригодная к использованию человеком земная поверхность. В центре внимания этой группы ученых, которые регулярно публикуют свои исследования, на этот раз оказалось взаимное негативное влияние изменения климата на почвы и леса, которые под этим воздействием, в свою очередь, сами вызывают климатические изменения. Над докладом более 2 лет работали 103 специалиста из 52 стран.

По оценкам специалистов, в случае повышения средней глобальной температуры более чем на 2 градуса по Цельсию плодородные земли превратятся в пустыни, произойдет разрушение построенной в районе вечной мерзлоты инфраструктуры, а засухи и экстремальные погодные явления начнут угрожать выращиванию и производству продуктов питания. Это значение в 2 градуса по Цельсию является максимальным, прописанным в соглашении участников климатического саммита в Париже, среди которых была и Россия, обязавшаяся сокращать выбросы парниковых газов, использование угля, нефти и природного газа, а также начать быстрый переход к экологически чистым источникам энергии.

Авторы доклада из IPCC подчеркивают, что их рекомендации могут помочь странам-участницам климатического саммита 2015 года, который проходил в рамках конвенции ООН об изменении климата, избежать хотя бы худшего сценария. "Надеюсь, что доклад повлияет на то, как люди будут использовать поверхность планеты с учетом климатических изменений, и подвигнет политиков к тому, чтобы поддерживать долговременное использование почв и устойчивость системы производства продуктов питания", - рассказал Deutsche Welle Алишер Мирзабаев, один из авторов доклада IPCC.

Почва и леса являются идеальными союзниками человека в борьбе с изменением климата. Они выполняют функцию поглотителей углекислого газа и препятствуют увеличению выбросов CО2 в атмосферу. Но, как указывает Баррон Джозеф Орр, ведущий эксперт Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием, неумелое управление ресурсами изменило ситуацию с точностью до наоборот, в результате чего эти территории становятся основными факторами, вызывающими изменение климата.

Человечество "поработило" 70% суши, а 70% всех лесов исчезли

Около 70% суши, не занятой льдами, уже используется для выращивания продуктов питания, производства одежды и топлива, а также для проживания и прочих потребностей человека. Все это приводит к выбросу в атмосферу до четверти всех парниковых газов - прежде всего из-за расчистки земель для целей животноводства и выращивания зерновых культур. В целом, на сельском хозяйстве лежит "вина" за исчезновение 70% лесов на планете.