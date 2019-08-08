Фото: смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+ представлены официально

Впрочем, экраны различаются не только размером диагонали: в старшей модели используется матрица разрешением 3040 x 1440 пикселей, в младшей – разрешением 2280 x 1080 пикселей. Обе панели относятся к семейству Dynamic AMOLED и поддерживают HDR10+, пишет ixbt.com.

Камеры в смартфонах тройные, характеристики одинаковые. Основной датчик – 12-мегапиксельный, с системой оптической стабилизации и объективом с переменной диафрагмой F/1,5 и F/2,4. Со вторым датчиком аналогичного разрешения соединен телеобъектив, в этом модуле также применяется оптическая стабилизация. Третий модуль сочетает в себе 16-мегапиксельный датчик и широкоугольный объектив с углом обзора 123°. В Galaxy Note 10+ этот набор дополнен камерой 3D ToF. В связке с ней используется приложение 3D Scanner, позволяющее создавать трехмерные модели реальных объектив – с тем лишь ограничением, что габариты объекта не должны превышать 80 х 80 х 80 см.

Фронтальные камеры размещены по центру экрана. Они тоже одинаковые, а их состав – датчик изображения разрешением 10 Мп, объектив с углом обзора 80° и система автофокуса.

Смартфоны поддерживают запись видео 4К, для редактирования которого предусмотрен улучшенный видеоредактор, в своей работе опирающийся на перо S Pen. Альтернатива встроенному видеоредактору - Adobe Premier Rush. Это приложение пользователи Galaxy Note10 могут загрузить бесплатно.

Оба смартфона предложены как в версиях c модемами LTE, так и с модемами 5G. Правда, варианты с поддержкой сотовых сетей пятого поколения будут доступны не везде и в ограниченных количествах – все-таки в большинстве стран и регионов коммерческая эксплуатация сетей 5G еще не начата.

В новом поколении Galaxy Note фирменный стилус S Pen обрел дополнительную функциональность за счет интегрированного акселерометра и гироскопа – за счет этого перо можно использовать как контроллер движения. При помощи жестов в воздухе можно управлять интерфейсом смартфона на расстоянии, но в Samsung предложили набор средств разработчика Air Actions SDK, так что управление на расстоянии может быть реализовано и в играх, и в сторонних приложениях.