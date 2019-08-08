Фото: смартфоны Samsung Galaxy Note10 и Note10+ представлены официально

Компания Samsung официально представила свои флагманские смартфоны Galaxy Note10. Причем именно так – смартфоны. В линейке теперь две модели: базовая Galaxy Note10 оснащена экраном диагональю 6,3 дюйма, а в более дорогой Galaxy Note10+ используется дисплей диагональю 6,8 дюйма.
Впрочем, экраны различаются не только размером диагонали: в старшей модели используется матрица разрешением 3040 x 1440 пикселей, в младшей – разрешением 2280 x 1080 пикселей. Обе панели относятся к семейству Dynamic AMOLED и поддерживают HDR10+, пишет ixbt.com.
Камеры в смартфонах тройные, характеристики одинаковые. Основной датчик – 12-мегапиксельный, с системой оптической стабилизации и объективом с переменной диафрагмой F/1,5 и F/2,4. Со вторым датчиком аналогичного разрешения соединен телеобъектив, в этом модуле также применяется оптическая стабилизация. Третий модуль сочетает в себе 16-мегапиксельный датчик и широкоугольный объектив с углом обзора 123°. В Galaxy Note 10+ этот набор дополнен камерой 3D ToF. В связке с ней используется приложение 3D Scanner, позволяющее создавать трехмерные модели реальных объектив – с тем лишь ограничением, что габариты объекта не должны превышать 80 х 80 х 80 см.
Фронтальные камеры размещены по центру экрана. Они тоже одинаковые, а их состав – датчик изображения разрешением 10 Мп, объектив с углом обзора 80° и система автофокуса.
Смартфоны поддерживают запись видео 4К, для редактирования которого предусмотрен улучшенный видеоредактор, в своей работе опирающийся на перо S Pen. Альтернатива встроенному видеоредактору - Adobe Premier Rush. Это приложение пользователи Galaxy Note10 могут загрузить бесплатно.
Оба смартфона предложены как в версиях c модемами LTE, так и с модемами 5G. Правда, варианты с поддержкой сотовых сетей пятого поколения будут доступны не везде и в ограниченных количествах – все-таки в большинстве стран и регионов коммерческая эксплуатация сетей 5G еще не начата.
В новом поколении Galaxy Note фирменный стилус S Pen обрел дополнительную функциональность за счет интегрированного акселерометра и гироскопа – за счет этого перо можно использовать как контроллер движения. При помощи жестов в воздухе можно управлять интерфейсом смартфона на расстоянии, но в Samsung предложили набор средств разработчика Air Actions SDK, так что управление на расстоянии может быть реализовано и в играх, и в сторонних приложениях.
Samsung Galaxy Note10+ и Note10 имеют по 256 ГБ флэш-памяти в стандартной конфигурации, за доплату предложат версии с 512 ГБ флэш-памяти. Note10 в базовой версии имеет 8 ГБ ОЗУ и 12 ГБ ОЗУ — в варианте с модемом 5G, а вот для Galaxy Note10+ 12 ГБ ОЗУ — это стандарт для всех модификаций. Поддержка карт памяти объемом до 1 ТБ есть только в Galaxy Note10+, да и то выделенного слота нет — microSD устанавливается в гибридный лоток для карт SIM. Вариантов однокристальных систем как обычно два — анонсированная сегодня утром SoC Exynos 9825 и Snapdragon 855 (обычной версии, а не Plus).