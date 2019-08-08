Мартин Хельме: реформа второй пенсионной ступени идет по графику

«Мы провели огромную работу по реформированию второй пенсионной ступени», - сообщил Хельме на пресс-конференции правительства в четверг, пишет BNS. По словам министра финансов, поставлена цель осуществить реформу за один раз, однако судя по всему вступать в силу она будет в различных фазах.

Хельме добавил, что люди, выходящие из второй ступени, переходят в первую. Таким образом, отметил министр, нет причин опасаться, что у людей больше не останется накоплений, просто они получат в дальнейшем более гибкие варианты выбора.

Премьер-министр Юри Ратас со своей стороны добавил, что правительство вернется к обсуждению пенсионной реформы еще в течение августа. Он пообещал, что правительство воплотит в жизнь свое обещание и сделает присоединение ко второй пенсионной ступени добровольным.