Чт, 8.08.2019
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  • Фото: пока правительство отмечает сто дней, люди в Таллинне протестуют

Фото: пока правительство отмечает сто дней, люди в Таллинне протестуют

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Демонастрация у здания правительства 8 августа.

ФОТО: Joosep Pank

Пока Юри Ратас, Март Хельме и Урмас Рейнсалу отвечают на вопросы журналистов, отмечая первые сто дней нового правительства, люди проводят демонстрации. 

Демонастрация у здания правительства 8 августа.

ФОТО: Joosep Pank

Демонастрация у здания правительства 8 августа.

ФОТО: Joosep Pank

Демонастрация у здания правительства 8 августа.

ФОТО: Joosep Pank

Прошло сто дней с тех пор, как правительство Центристской партии, Консервативной народной партии Эстонии и "Отечества" приступило к работе. Многие недовольным таким коалиционным союзом и открыто выражают свою позицию.  

Сегодня люди стоят с плакатами у здания правительства Эстонии на Тоомпеа. На плакатах демонстрантов фразы "Они по-настоящему о нас не заботятся"; "Кто жалует нацистов, то сам такой"; "Позор! Позор! Позор!"; "Уйдите в отставку!" и прочие. 

Демонстрация у здания правительства 8 августа.

ФОТО: Joosep Pank

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