Фото: пока правительство отмечает сто дней, люди в Таллинне протестуют

Прошло сто дней с тех пор, как правительство Центристской партии, Консервативной народной партии Эстонии и "Отечества" приступило к работе. Многие недовольным таким коалиционным союзом и открыто выражают свою позицию.

Сегодня люди стоят с плакатами у здания правительства Эстонии на Тоомпеа. На плакатах демонстрантов фразы "Они по-настоящему о нас не заботятся"; "Кто жалует нацистов, то сам такой"; "Позор! Позор! Позор!"; "Уйдите в отставку!" и прочие.