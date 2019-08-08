Cмотрите, сколько в среднем составляет зарплата в эстонских стартап-компаниях

Согласно обзору, 650 стартап-фирм за шесть месяцев заплатили в государственную казну Эстонии 32,7 млн евро в виде налогов на рабочую силу, что на 57% больше, чем за тот же период прошлого года.

Средняя зарплата в стартап-компаниях составляла 1706 евро. Это на 27% выше средней зарплаты по Эстонии.

Всего в местных стартапах трудится 4806 человек, что на 44% больше, чем в то же самое время годом ранее. Женщины составляют 46% работников и 15% основателей стартапов. Чаще всего стартап-предприятия в Эстонии основывают люди 25-40 лет с высшим образованием.

За шесть первых месяцев года в стартап-компании Эстонии в результате 24 сделок было инвестировано 117 млн евро, что уступает показателям прошлого года.

Средний размер инвестиции составляет 4,4 млн евро. Крупнейшие денежные вливания получили Bolt (60 млн евро), Glia (18), Realeyes (11), Coolbet (7,6) и TBD-Biodiversity (4,5).