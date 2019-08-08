Майк Тайсон рассказал, как обманывал допинг-контроль

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу американец Майк Тайсон признался, что использовал мочу своей жены и детей для того, чтобы пройти допинг-тест, передает Р-Спорт.
"Мне приходилось сдавать мочу моей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей", - сказал Тайсон в интервью ESPN.
Он также добавил, что вынимал поддельный половой орган в присутствии допинг-офицеров, после чего они отворачивались и не контролировали процесс сдачи теста.
Тайсон, которому в июне исполнилось 53 года, на протяжении нескольких лет владел чемпионскими поясами по версиям WBA, WBC, и IBF. В 1986 году он стал самым молодым чемпионом мира, нокаутировав соперника Тревора Бербика уже во втором раунде. На профессиональном ринге Тайсон одержал 50 побед (44 - нокаутом), потерпел шесть поражений, два боя были признаны несостоявшимися.