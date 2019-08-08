Майк Тайсон рассказал, как обманывал допинг-контроль

"Мне приходилось сдавать мочу моей жены, но потом она сказала, что анализы могут показать беременность, поэтому я использовал мочу своих детей", - сказал Тайсон в интервью ESPN.

Он также добавил, что вынимал поддельный половой орган в присутствии допинг-офицеров, после чего они отворачивались и не контролировали процесс сдачи теста.