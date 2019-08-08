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На полигоне в Архангельской области произошел взрыв при испытании жидкостной реактивной двигательной установки, сообщило Минобороны России.

"При испытании жидкостной реактивной двигательной установки произошел взрыв и возгорание изделия. В результате происшествия получили травмы различной степени тяжести шесть представителей минобороны и предприятия-разработчика. Два специалиста от полученных ранений скончались", - говорится в сообщении оборонного ведомства.

Радиационный фон после взрыва в норме, вредных выбросов в атмосферу не было, заявили в минобороны.

Ранее стало известно, что в воинской части в поселке Нёнокса в Архангельской области произошел пожар. Очевидцы сообщали о взрывах рядом с местом пожара.

По информации из открытых источников, на территории Нёнокского административного округа расположен государственный центральный морской испытательный полигон ВМФ России.

Там испытываются практически все ракеты, которыми вооружены российские корабли, в том числе баллистические межконтинентальные ракеты морского базирования, крылатые и зенитные ракетные комплексы.