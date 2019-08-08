Прямые полеты из Таллинна в Испанию под угрозой

Ryanair угрожает закрыть свои три базы в Испании. Под угрозой и единственная прямая авиалиния между Таллинной и Жироной, пишет Postimees.
Газета El País, ссылая на источник в профсоюзе бортпроводников, сообщает, что лоукостер Ryanair собирается прекратить деятельность в аэропортах Гран-Канария на Канарских островах, Тенерифе-Южный на Тенерифе и в аэропорту Жироны.
Ryanair – единственная авиакомпания, осуществляющая прямые рейсы из Таллинна в Жирону.
По словам представителей Ryanair, план о закрытии авиабаз вызван задержкой при получении Boeing 737 Max, из-за временного запрета из соображений безопасности, а также ростом цен на топливо и зарплат. В ответ на планы по закрытию авиабаз профсоюзы бортпроводников намерены устроить забастовку. На данный момент неизвестно, сколько рабочих мест сократят или переведут на другие авиабазы Ryanair . Согласно квартальному отчету Ryanair , представленному в июле, авиакомпания терпит убытки. По оценке гендиректора Ryanair Майкла О'Лири, в компании в скором времени могут остаться всего 500 пилотов и 400 бортпроводников.