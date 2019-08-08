Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. ФОТО: SCANPIX

Бывший президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев задержан. Ранее киргизские силовики начали повторный штурм резиденции Атамбаева в селе Кой-Таш Чуйской области. Киргизские власти обвиняют Атамбаева в коррупции, экс-президент называет обвинения политически мотивированными.

7 августа спецслужбы Кыргызстана предприняли попытку силового задержания Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Однако на защиту экс-президента встали его сторонники, и задержать его силовикам не удалось. В ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался.

Атамбаев утверждает, что вступившиеся за него соратники были безоружны, а сам он стрелял при попытке его задержать.

СМИ, ссылаясь на штаб Атамбаева, передает, что бывший президент страны сегодня сам сдался силовикам. Он принял такое решение, чтобы не провоцировать жертв среди мирного населения, утверждают соратники экс-президента.

"У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят", - заявил он в четверг.

Атамбаев подтвердил информацию о том, что несколько спецназовцев, участвовавших в операции, были взяты в заложники после попытки штурма. Позднее штаб экс-президента сообщил, что все захваченные спецназовцы были освобождены.

"За ними так никто и не пришел, поэтому мы сами проводили их к их коллегам", - цитирует РИА Новости представителя штаба.

Что говорят власти Кыргызстана?

Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев в четверг заявил, что сожалеет о том, что не позволил спецназовцам открыть огонь на поражение.

По словам главы ГКНБ, бойцы спецназа не применяли боевое оружие, а сторонники экс-президента и он сам стреляли в людей.

Он также сообщил, что в ходе операции сторонники Атамбаева захватили огнестрельное оружие, которым была вооружена резервная группа спецназа.

"Сторонники Атамбаева применили физическую силу, отобрали 36 единиц помпового оружия, 14 автоматов Калашникова, 15 пистолетов и боеприпасы к ним", - уточнил он.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности в четверг обвинил своего предшественника в нарушении основного закона страны.

"Алмазбек Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, грубо попрал Конституцию и законы Киргизии... Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", - заявил он.

Позднее на заседании парламента Жээнбеков сообщил, что статус экс-президента сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления.

Госкомитет Национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана призвал граждан страны не откликаться на призывы "к противоправным акциям", которые поступают "со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки".

Депутаты Верховного совета (однопалатного парламента) Кыргызстана собрались на внеочередную сессию в связи с обострением ситуации в стране.

МВД Кыргызстана сообщило о возбуждении шести уголовных дел по статьям "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство" и "Захват в заложники".

В чем обвиняют Атамбаева?

27 июня парламент Кыргызстана лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему как бывшему главе государства. Перед этим депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них ведомство поддержало.

По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Сам экс-президент утверждает, что нынешним властям не нужны его показания ни по делу Батукаева, ни по другим вопросам.