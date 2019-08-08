Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев. ФОТО: SCANPIX

Экс-президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев, которого накануне не смог задержать киргизский спецназ, заявил, что намерен в четверг вывести своих сторонников на бессрочный митинг в Бишкеке с требованием отставки действующего президента.

Новые киргизские власти обвиняют Атамбаева в коррупции, экс-президент называет обвинения политически мотивированными.

7 августа спецслужбы Кыргызстана предприняли попытку силового задержания Атамбаева в селе Кой-Таш в 20 километрах от Бишкека. Однако на защиту экс-президента встали его сторонники, и задержать его силовикам не удалось. В ходе операции пострадали более 50 человек, один из сотрудников спецназа скончался.

По словам Атамбаева, начало митинга запланировано на 16:00 по местному времени возле здания "Форума", где находится штаб-квартира созданной им Социал-демократической партии Кыргызстана (СДПК).

Атамбаев утверждает, что вступившиеся за него соратники были безоружны, а сам он стрелял при попытке его задержать.

"У моих сторонников не было даже рогатки, это все врут по телевизору. Я стрелял, когда ребята пошли на третий этаж. Старался не попадать в ребят", - заявил он в четверг.

Атамбаев подтвердил информацию о том, что несколько спецназовцев, участвовавших в операции, были взяты в заложники после попытки штурма. Позднее штаб экс-президента сообщил, что все захваченные спецназовцы были освобождены.

"За ними так никто и не пришел, поэтому мы сами проводили их к их коллегам", - цитирует РИА Новости представителя штаба.

Что говорят власти Кыргызстана?

Глава Госкомитета нацбезопасности Кыргызстана Орозбек Опумбаев в четверг заявил, что сожалеет о том, что не позволил спецназовцам открыть огонь на поражение.

По словам главы ГКНБ, бойцы спецназа не применяли боевое оружие, а сторонники экс-президента и он сам стреляли в людей.

Он также сообщил, что в ходе операции сторонники Атамбаева захватили огнестрельное оружие, которым была вооружена резервная группа спецназа.

"Сторонники Атамбаева применили физическую силу, отобрали 36 единиц помпового оружия, 14 автоматов Калашникова, 15 пистолетов и боеприпасы к ним", - уточнил он.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков на заседании Совета безопасности в четверг обвинил своего предшественника в нарушении основного закона страны.

"Алмазбек Атамбаев, оказав жесткое вооруженное сопротивление проведению следственных мероприятий в рамках закона, грубо попрал Конституцию и законы Киргизии... Долг государства - обеспечение неукоснительного соблюдения требований закона всеми гражданами", - заявил он.

Позднее на заседании парламента Жээнбеков сообщил, что статус экс-президента сменится со свидетеля на обвиняемого в совершении тяжкого преступления.

Госкомитет Национальной безопасности (ГКНБ) Кыргызстана призвал граждан страны не откликаться на призывы "к противоправным акциям", которые поступают "со стороны отдельных сил, заинтересованных в дестабилизации обстановки".

Депутаты Верховного совета (однопалатного парламента) Кыргызстана собрались на внеочередную сессию в связи с обострением ситуации в стране.

МВД Кыргызстана сообщило о возбуждении шести уголовных дел по статьям "Хулиганство", "Убийство", "Покушение на убийство" и "Захват в заложники".

В чем обвиняют Атамбаева?

27 июня парламент Кыргызстана лишил Алмазбека Атамбаева неприкосновенности, которая положена ему как бывшему главе государства. Перед этим депутаты передали в прокуратуру перечень обвинений в адрес Атамбаева, часть из них ведомство поддержало.

По версии парламентариев, Атамбаев причастен к коррупции при модернизации ТЭЦ Бишкека, незаконной трансформации земель, освобождению по поддельным медицинским справкам криминального авторитета Азиза Батукаева, узурпации власти и другим незаконным действиям.

Сам экс-президент утверждает, что нынешним властям не нужны его показания ни по делу Батукаева, ни по другим вопросам.