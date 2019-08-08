В Риге внезапно пропало электричество и отключились светофоры

Сегодня, 8 августа, около 13:35 во всем центре Риги внезапно отключилось электричество. Не горели не только вывески зданий, но и не работали светофоры примерно десять минут.
"Да полцентра обесточено было. Сейчас вот начинаем работать. А так нигде не было, и на вокзале, да и светофоры не работали", - сказал продавец Narvesen.
На пять минут отключился также рекламный баннер.
Как сообщили агентству LETA в Sadales tīkls, после обеда без электричества осталось около 6 000 клиентов. В 13:55 на подстанции Centrālа был зафиксирован технологический сбой.
У части клиентов электричество было восстановлено через несколько минут после инцидента, у остальных – чуть позже.
В настоящее время специалисты Sadales tīkls выясняют, по каким причинам была прервана подача электричества.