Картина дня: новые короли инкассо-услуг, гигантская свалка под Нарвой, закрытие легендарного автосервиса и проблемы с ID-картами

Портал Rus.Postimees знакомит с событиями четверга.
Julianus Inkasso прибирает к рукам десятки тысяч должников
Эстонское инкассо-предприятие Julianus Inkasso сегодня приобрело 100% акций конкурирующей фирмы AS Lowell Estonia. В результате сделки Julianus Inkasso приобрело более 60 000 новых активных долговых обязательств. Читать далее...
Неожиданно: легендарная таллиннская автомастерская закрывается!
Cтоличная автомастерская SaabiAnti, предлагавшая услуги по ремонту и обслуживанию автомобилей марок Saab и Volvo, после 30 лет деятельности закрыла двери по причине отсутствия работников. Читать далее...
Полиция просит помощи в установлении личности утонувшего в Эмайыги мужчины
Тело молодого человека без каких-либо признаков насилия было обнаружено в реке Эмайыги в полдень 7 августа. Первоначально есть основания полагать, что мужчина мог утонуть, но точную причину смерти определит судебно-медицинская экспертиза. Читать далее...
Мистика? Загруженный перекресток в центре города стал магнитом для аварий
Перекресток улиц Пикк и Ринги в центре Пярну в последние недели превратился в самый что ни на есть центр притяжения несчастий: на регулируемом светофорами перекрестке здесь за короткий промежуток времени машины сбили трех пешеходов. Читать далее...
Фирма, разработавшая лекарство для Аннабель, предоставила ложные данные о клинических исследованиях
Весной прогремела новость о том, что появилось генное лекарство от спинальной мышечной атрофии Zolgensma стоимостью 2,1 млн долларов, подходящее для лечения маленьких детей. Однако поставщики лекарства не сообщили Управлению по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов о неточностях в данных клинических исследований, прежде чем лекарство было одобрено. Читать далее...
В 13 километрах от Нарвы появится гигантская свалка для мусора из Санкт-Петербурга и Ленинградской области
В промзоне “Фосфорит” в 13 милометрах от Нарвы создается полигон для бытовых и промышленных отходов, где будет также завод по сортировке мусора и мощности по переработке биологических отходов в компост для сельского хозяйства. В год сюда будут привозить до полумиллиона тонн отходов из городов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Читать далее...
Ливень затопил некоторые улицы Таллинна
Прошедший сегодня во второй половине дня кратковременный проливной дождь затопил улицы в некоторых районах Таллинна. Читать далее...
Близится час «Х»: легализация своего дома в Регистре строений будет стоить несколько тысяч евро
В соответствии с новым Законом о строительстве домовладельцы обязаны обновить данные о своих строениях до 1 января 2020 года. Однако если дотянуть до последней минуты, разрешения на эксплуатацию могут и не выдать. Читать далее...
Перед судом предстанут 14 человек, обвиняемых в наркопреступлениях и вымогательствах
Окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого 65-летний Геннадий обвиняется в организации преступной группировки, кроме него обвиняют еще 11 причастных к группировке. Всего же обвинение выдвинуто 14 лицам. Читать далее...
Новое требование по топливу выбивает у сети заправок почву из-под ног
Крупная сеть заправок на совершенно законных основаниях уклоняется от требования добавлять биотопливо, пишет Postimees. С нового года у них исчезнет это преимущество. Читать далее...
Сотни ИД-карт по таинственной причине стали непригодными для использования
Сотни эстонских ИД-карт в этом году постигла новая беда, которая до сих пор не понятна экспертам. По каким-то неустановленным причинам, ИД-карты, используемые в качестве карты клиента в некоторых магазинах и на заправках, блокируются и их становится невозможно использовать по э-каналам. Читать далее...
Столичные кинотеатры обещают показывать дублированные на русский язык фильмы
Жители Таллинна, как и нарвитяне, в скором времени могут смотреть в кинотеатрах фильмы, дублированные на русский язык. Читать далее...
Белоруссия расширит территорию безвизового режима для туристов из Эстонии
Согласно подписанному президентом Белоруссии Александром Лукашенко указу, в регион безвизового пребывания в стране в туристических целях добавятся пять новых районов. Читать далее...
Эстонский рэпер Nublu выпустил новый хит о Нарве на русском языке
Эстонский рэпер опубликовал новый долгожданный хит, который на сей раз посвящен нарвским русским и называется «für Oksana». Песня создана в сотрудничестве с русским рэпером gameboy tetris. Читать далее...
Россия построила вертолетную базу на острове Гогланд в Финском заливе
Россия в ходе учений на Финском заливе оборудовала на острове Гогланд вертолетную базу и планирует использовать ее постоянно, сообщили в среду финские и российские СМИ. Читать далее...
Кая Каллас о возможной смене власти: мы постоянно общаемся с центристами
«Мы постоянно общаемся, Эстония ведь маленькая. Партия реформ желает стране лучшего правительства. Разумеется, мы рассматриваем возможные варианты, как претворить эту идею в жизнь. И мы этого добьемся», - прокомментировала Каллас ERR слухи о возможном создании правительственной коалиции с участием реформистов и центристов.
Первая страна Евросоюза полностью легализует марихуану
Министерство здравоохранения Люксембурга сообщило во вторник, что планирует полностью легализовать в стране марихуану – производство и потребление – в ближайшие два года, а также призывает другие европейские страны пересмотреть наркополитику. Читать далее...
Март Раудсаар: Эстония должна быть местом, поддерживающим демократичные русскоязычные СМИ
Если в Нарве существует та же Эстонская Республика, что и в Таллинне, Силламяэ или Тарту, то государство обязано помешать местному самоуправлению использовать муниципальные деньги в политических целях, пишет обозреватель и исполнительный директор Союза медиапредприятий Эстонии Март Раудсаар. Читать далее...
Урмас Рейнсалу: 100 дней правительства Юри Ратаса можно оценить на пять с минусом
Первые сто дней правительства Юри Ратаса можно оценить на пять с минусом, при этом минус за то, что кое-какие реплики можно было бы и не озвучивать, считает политик партии Isamaa, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Читать далее...
Самый дешевый кредит: в одной из стран ЕС начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%
Ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимум, передает Forbes. Впервые в истории страны местный банк предложил ипотеку на 20 лет под 0%. Другой кредитор установил отрицательную ставку для 10-летних кредитов — то есть согласился платить заемщикам вместо того, чтобы брать с них проценты. Читать далее...
Фото: пока правительство отмечает сто дней, люди в Таллинне протестуют
Пока Юри Ратас, Март Хельме и Урмас Рейнсалу отвечают на вопросы журналистов, отмечая первые сто дней нового правительства, люди проводят демонстрации. Читать далее...
Мартин Хельме: реформа второй пенсионной ступени идет по графику
Реализация плана правительства реформировать вторую пенсионную ступень идет по графику, заявляет министр финансов Мартин Хельме. Читать далее...
Прямые полеты из Таллинна в Испанию под угрозой
Ryanair угрожает закрыть свои три базы в Испании. Под угрозой и единственная прямая авиалиния между Таллинной и Жироной. Читать далее...