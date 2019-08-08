Картина дня: суд над обвиняемыми в наркопреступлениях, очередные проблемы с ИД-картами и легализация марихуаны

Перед судом предстанут 14 человек, обвиняемых в наркопреступлениях и вымогательствах

Окружная прокуратура направила в суд уголовное дело, в рамках которого 65-летний Геннадий обвиняется в организации преступной группировки, кроме него обвиняют еще 11 причастных к группировке. Всего же обвинение выдвинуто 14 лицам. Читать далее...

Новое требование по топливу выбивает у сети заправок почву из-под ног

Крупная сеть заправок на совершенно законных основаниях уклоняется от требования добавлять биотопливо, пишет Postimees. С нового года у них исчезнет это преимущество. Читать далее...

Сотни ИД-карт по таинственной причине стали непригодными для использования

Сотни эстонских ИД-карт в этом году постигла новая беда, которая до сих пор не понятна экспертам. По каким-то неустановленным причинам, ИД-карты, используемые в качестве карты клиента в некоторых магазинах и на заправках, блокируются и их становится невозможно использовать по э-каналам. Читать далее...

Столичные кинотеатры обещают показывать дублированные на русский язык фильмы

Жители Таллинна, как и нарвитяне, в скором времени могут смотреть в кинотеатрах фильмы, дублированные на русский язык. Читать далее...

Белоруссия расширит территорию безвизового режима для туристов из Эстонии

Согласно подписанному президентом Белоруссии Александром Лукашенко указу, в регион безвизового пребывания в стране в туристических целях добавятся пять новых районов. Читать далее...

Эстонский рэпер Nublu выпустил новый хит о Нарве на русском языке

Эстонский рэпер опубликовал новый долгожданный хит, который на сей раз посвящен нарвским русским и называется «für Oksana». Песня создана в сотрудничестве с русским рэпером gameboy tetris. Читать далее...

Россия построила вертолетную базу на острове Гогланд в Финском заливе

Россия в ходе учений на Финском заливе оборудовала на острове Гогланд вертолетную базу и планирует использовать ее постоянно, сообщили в среду финские и российские СМИ. Читать далее...

Кая Каллас о возможной смене власти: мы постоянно общаемся с центристами

«Мы постоянно общаемся, Эстония ведь маленькая. Партия реформ желает стране лучшего правительства. Разумеется, мы рассматриваем возможные варианты, как претворить эту идею в жизнь. И мы этого добьемся», - прокомментировала Каллас ERR слухи о возможном создании правительственной коалиции с участием реформистов и центристов.

Первая страна Евросоюза полностью легализует марихуану

Министерство здравоохранения Люксембурга сообщило во вторник, что планирует полностью легализовать в стране марихуану – производство и потребление – в ближайшие два года, а также призывает другие европейские страны пересмотреть наркополитику. Читать далее...

Март Раудсаар: Эстония должна быть местом, поддерживающим демократичные русскоязычные СМИ

Если в Нарве существует та же Эстонская Республика, что и в Таллинне, Силламяэ или Тарту, то государство обязано помешать местному самоуправлению использовать муниципальные деньги в политических целях, пишет обозреватель и исполнительный директор Союза медиапредприятий Эстонии Март Раудсаар. Читать далее...

Урмас Рейнсалу: 100 дней правительства Юри Ратаса можно оценить на пять с минусом

Первые сто дней правительства Юри Ратаса можно оценить на пять с минусом, при этом минус за то, что кое-какие реплики можно было бы и не озвучивать, считает политик партии Isamaa, министр иностранных дел Урмас Рейнсалу. Читать далее...

Самый дешевый кредит: в одной из стран ЕС начали выдавать ипотеку на 20 лет под 0%

Ипотечные ставки в Дании опустились до исторического минимум, передает Forbes. Впервые в истории страны местный банк предложил ипотеку на 20 лет под 0%. Другой кредитор установил отрицательную ставку для 10-летних кредитов — то есть согласился платить заемщикам вместо того, чтобы брать с них проценты. Читать далее...

Фото: пока правительство отмечает сто дней, люди в Таллинне протестуют

Пока Юри Ратас, Март Хельме и Урмас Рейнсалу отвечают на вопросы журналистов, отмечая первые сто дней нового правительства, люди проводят демонстрации. Читать далее...

Мартин Хельме: реформа второй пенсионной ступени идет по графику

Реализация плана правительства реформировать вторую пенсионную ступень идет по графику, заявляет министр финансов Мартин Хельме. Читать далее...

Прямые полеты из Таллинна в Испанию под угрозой