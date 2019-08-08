Завтра начинается юбилейный фестиваль Биргитта

“Постановки, которые будут показаны публике, связаны с творческим путем Эри Класа. Учитывая головокружительную музыкальную карьеру и разностороннюю личность маэстро, мы уверены, что гостей фестиваля ждут незабываемые впечатления,” - сказала директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс. В программе фестиваля как классические, так и современные балетные и оперные постановки, визуальное шоу и выступление ансамбля Voca People.

Откроется фестиваль постановкой “Планета Гармонии”. Ее создатель Хелен Реккор рада, что Фестиваль предоставил возможность впервые показать визуальный театр на развалинах монастыря Биргитты. Музыкальный руководитель Кристьян Ярви добавил, что приключения главного героя спектакля Пия сопровождаются живой музыкой. “Таллиннский камерный оркестр, Микк Педая, Кристьян Рандалу, Сандер Мёльдер и многие другие наполнят вечер музыкальной магией, которая одухотворит сюжет постановки и надолго запомнится зрителям”.

Фестиваль Биргитта полон сюрпризов. “Обычно мы оглашаем программу нового фестиваля в декабре, но сейчас команда проделала большую работу и уже подготовила программу на 2020 год. Билеты на следующий фестиваль Биргитта поступят в продажу 9 августа,” - добавила директор Таллиннской филармонии Маргит Тохвер-Айнтс.

Фестиваль Биргитта 2019 пройдет на развалинах монастыря Святой Биргитты на берегу реки Пирита с 9 по 18 августа. Публике будет представлено семь постановок:

9.08 визуальный музыкальный спектакль “Планета Гармонии”.

10.08 Звезды балета. Гала-концерт с участием солистов из европейских столиц, с которыми была связана творческая жизнь Эри Класа. Художественный руководитель постановки Тоомас Эдур.

11.08 Балет “Дон Кихот” в постановке Тбилисского государственного театра оперы и балета им. Палиашвили (Грузия).

14.08 Опера “Фауст” в исполнении Московского театра Новая опера (Россия) - совместный проект с Фестивалем “Золотая Маска в Эстонии”.

16.08 Опера “Трубадур” (Московский театр Новая опера).

17.08 Оперный гала-концерт, программа которого сфокусирована на шведском периоде творческого пути Эри Класа.