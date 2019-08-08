Американец нашел бутылку с посланием времен СССР

Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием времен СССР, датированную 20 июня 1969 года. Фотографию находки он опубликовал на своей странице в Facebook с просьбой помочь с переводом, сообщает korrespondent.net.

Отправитель, согласно посланию, служил на "Русском флоте Дальневосточного пароходства" на плавбазе Сулак. Автор послания передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

"Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", - говорится в конце письма.