Чт, 8.08.2019
Успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Катри Райк

Американец нашел бутылку с посланием времен СССР

Послание, найденное в бутылке.

ФОТО: FB tylerivanoff

В бутылке из под "Советского шампанского" находилась записка русского моряка с "сердечным приветом".

Житель Аляски Тайлер Иванофф нашел бутылку с посланием времен СССР, датированную 20 июня 1969 года. Фотографию находки он опубликовал на своей странице в Facebook с просьбой помочь с переводом, сообщает korrespondent.net

Отправитель, согласно посланию, служил на "Русском флоте Дальневосточного пароходства" на плавбазе Сулак. Автор послания передал будущему получателю сердечный привет и попросил его сообщить о находке экипажу судна.

"Желаем Вам хорошего здоровья, долгих лет жизни и счастливого плавания", - говорится в конце письма.

Плавбазу Сулак построили в японской Иокогаме в 1966 году, в 1992 году ее списали.

Читать также

Актуально

Читать также

НАВЕРХ