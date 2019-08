Julianus Inkasso прибирает к рукам десятки тысяч должников

«Предприятие AS Lowell Group приобрело AS Lindorff в 2016 году, но на сегодняшний день мы приняли решение покинуть эстонский рынок, – сказал руководитель AS Lowell Петри Койвунен. – Сделка позволяет нам сосредоточиться на рынках Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Мы рады продать эстонский филиал нашего предприятия лидеру на рынке в Эстонии».