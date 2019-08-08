Julianus Inkasso прибирает к рукам десятки тысяч должников

Инкассо-предприятие в Эстонии Julianus Inkasso сегодня приобрело 100% акций конкурирующей фирмы AS Lowell Estonia (ранее известной как AS Lindorff). Объединение предприятий позволит предлагать клиентам более качественные услуги.
«В результате сделки мы приобретем более 60 000 новых активных долговых обязательств, благодаря этому фирма Julianus станет обладателем крупнейшей базы должников в Эстонии, – отметил председатель правления OÜ Julianus Inkasso Юлар Маапал. – Обновленная база данных дает возможность принимать наиболее точные и справедливые решения относительно взыскания долгов и искать компромиссные решения вместе с клиентом и должником».
«Инкассо-бизнес опирается на объемы долговых обязательств и опыт работы, - сказал Маапалу. – На сегодняшний день предприятие Julianus Inkasso оперирует впечатляющими объемами, и мы будем рады использовать опыт специалистов компании Lowell Estonia в сфере управления процессами, чтобы предложить клиентам более эффективные услуги. В последние годы мы серьезно занимаемся развитием наших возможностей в ИТ-секторе и стремимся к взаимодействию, которое поможет нам сделать работу более эффективной в соответствии с различными требованиями».
«Предприятие AS Lowell Group приобрело AS Lindorff в 2016 году, но на сегодняшний день мы приняли решение покинуть эстонский рынок, – сказал руководитель AS Lowell Петри Койвунен. – Сделка позволяет нам сосредоточиться на рынках Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Мы рады продать эстонский филиал нашего предприятия лидеру на рынке в Эстонии».
Оборот AS Lowell Estonia в 2018 году составил 1,77 млн евро, на предприятии работает 19 человек. Оборот OÜ Julianus Inkasso в 2018 году составил 2,47 млн евро, на предприятии работает 33 человека.
После заключения сделки фирмы OÜ Julianus Inkasso и AS Lowell Estonia объединятся, далее компания будет носить название OÜ Julianus Inkasso.