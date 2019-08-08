Julianus Inkasso прибирает к рукам десятки тысяч должников

«В результате сделки мы приобретем более 60 000 новых активных долговых обязательств, благодаря этому фирма Julianus станет обладателем крупнейшей базы должников в Эстонии, – отметил председатель правления OÜ Julianus Inkasso Юлар Маапал. – Обновленная база данных дает возможность принимать наиболее точные и справедливые решения относительно взыскания долгов и искать компромиссные решения вместе с клиентом и должником».

«Инкассо-бизнес опирается на объемы долговых обязательств и опыт работы, - сказал Маапалу. – На сегодняшний день предприятие Julianus Inkasso оперирует впечатляющими объемами, и мы будем рады использовать опыт специалистов компании Lowell Estonia в сфере управления процессами, чтобы предложить клиентам более эффективные услуги. В последние годы мы серьезно занимаемся развитием наших возможностей в ИТ-секторе и стремимся к взаимодействию, которое поможет нам сделать работу более эффективной в соответствии с различными требованиями».

«Предприятие AS Lowell Group приобрело AS Lindorff в 2016 году, но на сегодняшний день мы приняли решение покинуть эстонский рынок, – сказал руководитель AS Lowell Петри Койвунен. – Сделка позволяет нам сосредоточиться на рынках Дании, Финляндии, Норвегии и Швеции. Мы рады продать эстонский филиал нашего предприятия лидеру на рынке в Эстонии».

Оборот AS Lowell Estonia в 2018 году составил 1,77 млн евро, на предприятии работает 19 человек. Оборот OÜ Julianus Inkasso в 2018 году составил 2,47 млн евро, на предприятии работает 33 человека.