Мистика? Загруженный перекресток в центре города стал магнитом для аварий

В прошлый четверг проезжавшая машина Volvo S90 сбила на зебре 25-летнего молодого человека; в субботу незадолго до полудня пострадал уже подросток на самокате, а во второй половине того же дня, по словам очевидцев, в том же самом месте автомобиль задел еще одного ребенка. Информация о последнем инциденте распространяется в группе Фейсбука "Liiklus- ja patrullinfo Pärnus" (Дорожная и патрульная информация в Пярну).

Пока рано говорить о том, были ли эти происшествия, случившиеся в одном и том же месте за несколько дней, неудачным стечением обстоятельств или же свою роль здесь сыграло увеличение дорожной нагрузки улицы Пикк. Дело в том, что на улице Лай начался дорожный ремонт, закрывший эту магистраль в центре Пярну на три месяца, вследствие чего все движение перенаправлено на улицу Пикк.

Руководитель патрульной службы полицейского участка Пярнумаа Хенри Мурумаа отметил, что если движение по одной улице закрывается и весь поток машин перенаправляется на другую улицу, это неизбежно повышает нагрузку, а пешеходы не сразу привыкают к тому, что здесь проезжает большее, чем обычно, количество машин. То же самое касается и водителей, которые не привыкли еще к изменениям в организации движения.

"Ясно то, что и пешеход и водитель должны всегда убедиться, что на них обратили внимание: пешеходу стоит несколько раз посмотреть, чтобы водитель понял его желание перейти дорогу, а автомобилист в свою очередь должен проконтролировать, что пешеход понял, когда машина начала движение", - отметил Мурумаа.

Специалист Пярнуской горправы по уличному движению Тоомас Таммела подтвердил, что весь поток машин, ранее проходивший через улицу Лай, на время ремонта перенаправлен на улицу Пикк, где движение стало более интенсивным.

Сыграло ли это свою роль в недавних дорожно-транспортных происшествиях, Таммела утверждать не решился, поскольку в это время светофоры работали в обычном режиме. При этом, по словам Таммела, рабочий режим светофоров на данном перекрестке находится в сфере пристального внимания, поскольку на улице Пикк время от времени возникают пробки, которые тянутся до кругового перекрестка с улицей Айа, причем машины встают не только в часы пик, но и посреди дня.

"Мы приглядываем за этим перекрестком и просим техников светофорной системы следить за ситуацией, чтобы при необходимости что-то изменить. Сейчас еще ничего не менялось, поскольку дорожный ремонт идет всего неделю, а этого мало, чтобы делать выводы", - сказал дорожный специалист.