Обложка Beatles. ФОТО: Handout . / Iain Macmillan, Apple Corps

Легендарному снимку "битлов" на Эбби-роуд - 50 лет. Автор одной из самых узнаваемых в мире фотографий Иэн Макмиллан сделал ее 8 августа 1969 года.

На снимке Джон Леннон, Ринго Старр, Пол Маккартни и Джордж Харрисон переходят улицу Эбби-роуд в районе Сент-Джонс-Вуд. Они идут к дому №3, где находится студия звукозаписи.

Впоследствии фото стало обложкой одноименного альбома, который вышел в свет в сентябре 1969 года. Фотографию для обложки альбома Abbey Road выбрал Пол Маккартни. Ему же принадлежала и сама идея обложки.