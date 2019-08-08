Чт, 8.08.2019
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Фото: ливень затопил некоторые улицы Таллинна

Veeuputus

ФОТО: Politsei- ja piirivalveamet

Прошедший сегодня во второй половине дня кратковременный проливной дождь затопил улицы в некоторых районах Таллинна.

Департамент полиции и погранохраны опубликовал в своем аккаунте в Твиттере фотографию перекрестка бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ, который оказался под водой из-за сильного дождя.

"В Таллинне из-за ливня во многих местах наблюдается высокий уровень воды. Проблемные места на данный момент: перекресток бульвара Сыпрузе и Таммсааре-теэ, улица Мяэпеалсе возле дома номер 2 и Ярвевана-теэ", - гласит сообщение департамента.

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