Катри Райк: нравится это или нет, но EKRE эффективна

Правительство отмечает свои мифические сто дней. По традиции подсчитываются первые цыплята. Я из интереса ознакомилась с итогами первых ста дней работы предыдущей коалиции Центристской партии, социал-демократов и "Отечества".

К началу марта 2017 года было сделано поразительно много – например, принят закон о реформе подоходного налога, в результате чего повысилось качество жизни людей с низкой зарплатой. Также было введено пособие в 300 евро для многодетных семей, которое содействовало росту рождаемости. Помимо этого, правительство на 10 процентов повысило минимальную зарплату учителей и достигло договоренности по повышению гибкости системы выплаты родительской зарплаты.

Нынешней же коалиции похвастать особо нечем. Но начнем с позитивного. Министр Яак Ааб хорошо делает свою работу. Достойно похвалы развитие идеи государственной реформы и ее конкретика. Хотя нечестно утверждать, что эта реформа не приведет к сокращению работников госаппарата. Еще как приведет, и избиратели это отлично понимают.

По сути, единственное, что сделала сегодняшняя коалиция, – это понижение с 1 июля акциза на алкоголь. EKRE – вы молодцы! Взяли и оперативно сделали. И успех не заставил себя долго ждать – финны вроде бы вернулись, да и жители Эстонии снова стали больше пить. Деньги поступают, и титул водочной столицы уже не за горами.

При этом идеи остальных входящих в коалицию партий просто испарились. Главный лозунг "Отечества" об упразднении второй пенсионной ступени положен под сукно. Центристская партия сдалась и признала, что дополнительного повышения пенсии в ближайшие годы (годы!) не будет.

Если вспомнить последние месяцы, то дни были похожи друг на друга: один из Хельме выступал с каким-нибудь заявлением, после чего премьер-министр пытался все сгладить. В один из дней я поймала себя на мысли, что всё как-то подозрительно тихо. Но привычный сценарий повторился, просто в этот раз ближе к вечеру.