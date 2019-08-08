Убытки Tallink измеряются миллионами

Доходы Tallink Grupp в этот период сократились по сравнению с тем же периодом прошлого года на 2,6% и составили 439,6 млн евро.

За первые шесть месяцев 2018 года, согласно переданному BNS отчету компании, концерн перевез 4,6 млн пассажиров, что на 0,8% больше, чем за тот же период прошлого года. Объем грузоперевозок концерна продолжил уверенный рост - на всех линиях перевезено на 9,2% больше транспортных единиц, чем за тот же период 2017 года.

Число пассажиров выросло практически на всех линиях предприятия. Наибольшую прибыль обеспечил рост на линии Латвия-Швеция (11,4% в сравнении с прошлым годом), но позитивным фактором также является стабильный рост пассажиров на линии Эстония-Швеция (на 3,3%) и на отличающейся жесткой конкуренцией линии Эстония-Финляндия (на 1,8%).

"На результаты значительно повлияли рост цен на мировом топливном рынке в сравнении с тем же периодом прошлого года, а также то обстоятельство, что, согласно статистике Таллиннского порта, на линии Таллинн-Хельсинки во втором квартале имело место сокращение абсолютного числа пассажиров. Благодаря инвестициям компания "Tallink" сумела увеличить число пассажиров и долю рынка, но общее сокращение пассажиропотока оказало влияние на рыночную конкуренцию в широком смысле», - отметил председатель правления "Tallink" Grupp Пааво Ныгене.