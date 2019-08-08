Депутат-реформист Калле Паллинг выходит из Рийгикогу, чтобы открыть стартап

Паллинг уже долгое время готовился к созданию своего стартапа, а идея выйти из состава парламента родилась у него нынешней весной.

Теперь его идея дошла до фазы выхода на рынок. "Пришлось принять это решение и сосредоточиться на строительстве предприятия и на карьере в частном секторе", - пояснил Postimees Паллинг, пока еще находящийся в должности депутата Рийгикогу.

Паллинг является сооснователем стартапа, в котором намерен работать. "Это вызов, требующий очень большой самоотдачи", - добавил он.

Из Рийгикогу Паллинг планирует уйти в течение сентября. Его замещающим членом является волостной старейшина Раэ Март Вырклаев.

Из Партии реформ в последнее время уже несколько политиков ушли в частный сектор, например, Мартин Кукк и Арто Аас.

По словам Паллинга, достойно сожаления, что в отличие от всех других должностей зарплата члена Рийгикогу по сути годами остается на одном уровне.