Чт, 8.08.2019
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Депутат-реформист Калле Паллинг выходит из Рийгикогу, чтобы открыть стартап

Kalle Palling.

ФОТО: SANDER ILVEST/EESTI MEEDIA/SCANPIX

Покидающий в сентябре Рийгикогу Калле Паллинг переквалифицируется в стартап-предприниматели, пишет Postimees.

Паллинг уже долгое время готовился к созданию своего стартапа, а идея выйти из состава парламента родилась у него нынешней весной.

Теперь его идея дошла до фазы выхода на рынок. "Пришлось принять это решение и сосредоточиться на строительстве предприятия и на карьере в частном секторе", - пояснил Postimees Паллинг, пока еще находящийся в должности депутата Рийгикогу.

Паллинг является сооснователем стартапа, в котором намерен работать. "Это вызов, требующий очень большой самоотдачи", - добавил он. 

Из Рийгикогу Паллинг планирует уйти в течение сентября. Его замещающим членом является волостной старейшина Раэ Март Вырклаев.

Из Партии реформ в последнее время уже несколько политиков ушли в частный сектор, например, Мартин Кукк и Арто Аас. 

По словам Паллинга, достойно сожаления, что в отличие от всех других должностей зарплата члена Рийгикогу по сути годами остается на одном уровне.

34-летний Калле Паллинг является членом Партии реформ с 2005 года. Он также является председателем волостного собрания Харку.

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