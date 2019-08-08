Новая программа э-резидентства принесет больше выгоды эстонскому государству

По словам премьер-министра Юри Ратаса, результаты программы э-резидентства в текущем году доказали, что программа жизнеспособна и успешно привлекает предпринимателей со всего мира. «Хотя мы благодарны растущей общине э-резидентов за доверие, нам еще многое нужно сделать для того, чтобы сделать программу еще более удобной и прибыльной», - сказал Ратас. «Новые и более амбициозные цели программы э-резидентства 2.0. помогут нам лучше соответствовать растущим ожиданиям э-резидентов и одновременно приносить больше пользы местным предпринимателям и эстонскому государству», - добавил премьер-министр.

Одним из важнейших направлений программы э-резидентства 2.0 является создание более безопасной системы, чтобы снизить сопутствующий риск. Также при выдаче цифрового удостоверения э-резидента будет применяться основанный на уровне риска предварительный и последующий контроль.

Другое основное направление программы э-резидентства направлено на рост среднестатистической ценности, созданной в Эстонии э-резидентом. С момента запуска программы э-резидентства и до сегодняшнего дня 58 тысяч э-резидентов создали в Эстонии 7200 предприятий, на которых занято примерно 1300 человек. В прошлом году налоговые поступления от предприятий э-резидентов составили 8,73 миллиона евро, а с момента запуска программа принесла Эстонии 25 миллионов евро чистой экономической прибыли. «С помощью новой программы следует работать во имя того, чтобы от сопутствующих плюсов получило выгоду как можно большее число жителей Эстонии», - добавила министр внешней торговли и инфотехнологий Керт Кинго.

В целях создания более удобной для пользователей среды планируется развивать предназначенную для э-резидентов веб-платформу, которая обеспечит удобный доступ к различным услугам государственного и частного сектора. Кроме того, будут проанализированы возможные альтернативы аутентификации на основе чиповой карты и цифровой подписи.