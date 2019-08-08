Близится час «Х»: легализация своего дома в Регистре строений будет стоить несколько тысяч евро

В Эстонии насчитывается около 300 000 домохозяйств, данные о которых в Регистре строений необходимо обновить. Процесс подачи заявки на получение разрешения на эксплуатацию является длительным и довольно нервным процессом.

Как правило, первое ходатайство отправляется обратно для исправлений, и обработка документов и последующие проверки на месте занимают некоторое время. Очереди к специалистам длинные, например, ожидание трубочиста может занять несколько недель. Поскольку разрешение на эксплуатацию может выявить фатальные строительные ошибки, в интересах каждого домовладельца заблаговременно подготовить документацию для своего дома и заказать ее проверку у компетентного специалиста.

«Поэтому следует не оттягивать этот процесс до последней минуты, а своевременно обращаться к экспертам, которые помогут вам собрать необходимую информацию, подготовить план действий, назначить необходимые проверки и измерения и предоставить правильные данные в Регистр строений», - советует маклер и руководитель проектов бюро Arco Vara Гёзелль Хауг.

По ее мнению, своевременное обращение за разрешением на эксплуатацию и приведение в порядок данных в Регистре строений всегда дешевле, чем легализация задним числом самовольно построенных домов. Местные самоуправления могут оштрафовать нерадивых домовладельцев на сумму до 10 000 евро.

«Чем больше общественный интерес, тем больше вероятность того, что информация о незаконно построенных зданиях выйдет на первый план», - сказал Мартин Вахтер, исполнительный директор 1Partner Kinnisvara. Он также отметил, что инициатива обновления данных исходит в основном от банков.

«Самоуправление не оказывает давления на собственников, и это логично, так как оно не может идти против своих жителей. Давление оказывают банки, которые при выдаче кредита требуют предъявить разрешение на эксплуатацию», - заявил он.

«Очень неприятно, когда на дом есть покупатель, но банк не дает кредит на покупку. К сожалению, это часто становится для собственника неожиданностью, потому что он никогда не задумывался о необходимости получения такого документа или же процесс получения казался ему слишком сложным», - добавила Хауг.

С чего начать?

Для многих Регистр строений - настоящая terra incognita, а процесс заказа и получения документов кажется слишком сложным и трудоемким.

«Как правило, первым шагом является обращение в местное самоуправление к специалисту по строительству, который поможет исправить недочеты в пакете документов или связаться с фирмой, которая предлагает комплексное обслуживание – от подачи заявки до получения разрешения на эксплуатацию», - посоветовала Хауг.

Что касается расходов, то и Хауг, и Вахтер отметили, что все зависит от конкретной ситуации, имеющихся документов и архитектурного проекта. В среднем, процесс подачи заявки на получение разрешения, включая необходимые проверки электрической и пожарной безопасности, изменений в первоначальном проекте, замеры и государственную пошлину, может стоить более 5000 евро, в зависимости от размера здания. К этому добавляется оплата работ по техническому обслуживанию, которые на первый взгляд могут не привлечь особого внимания, но все же требуют немного дополнительных затрат.