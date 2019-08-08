В 13 километрах от Нарвы появится гигантская свалка для мусора из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

За границей, но совсем близко

В редакцию Rus.Postimees обратился житель Кингисеппа, который попросил не называть его имени.

“В настоящий момент вблизи нашего города, недалеко от Нарвы начинается строительство грандиозного мусорного полигона. - сообщил он. - Одобрение областных властей получено, и из Санкт-Петербурга вскоре пойдут машины с мусором к нам. Место под полигон выделено непосредственно на берегу реки Луга, которая впадает в Финский залив, так что в Нарва-Йыэсуу на пляже о чистой воде можно будет забыть, беда коснется и жителей Эстонии. В то же время, пожаров на свалке никто не отменял, и при направлении ветра на запад Нарва задохнется от дыма”.

Житель Кингисеппа надеется, что международная огласка может помешать строительству.

Rus.Postimees попытался разобраться, что именно строят рядом с Нарвой, и может ли этот объект представлять экологическую опасность.

Гречка против свалки, губернатор против Гречки

В Кингисеппе новый мусорный полигон - одна из главных тем. Даже известная российская певица Гречка, которая выросла и начала петь в Кингисеппе, призвала через Instagram не превращать ее родной город в свалку.

Высказывание певицы подхватила Петербургская и областная пресса, после чего Гречке также в Instagram ответил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (в прошлом, кстати, мэр Кингисеппского района).

“В Кингисеппе, когда Вы там жили, был полигон в виде свалки в 1 км от города. Сейчас принято решение строить вместо него полигон в 12 км от Кингисеппа, в промзоне “Фосфорита” на бывших нарушенных землях. Причем не просто свалку, а завод по сортировке. Мусор будет приниматься из Кингисеппа, Ивангорода и Соснового Бора”, - заявил губернатор.

Жители вышли на митинг

4 августа в Кингисеппе прошел митинг противников создания мусорного полигона. На него собрались около 150 местных жителей. Митинг был разрешен местными властями. Участники были не против строительства завода по сортировке мусора, но протестовали против захоронения мусора, который не удалось переработать, и против приема “чужого” мусора (в соцсети вКонтакте доступна полная видеозапись митинга).

“Слишком больших объемов хотят сделать эту свалку. Собирать мусор хотят со всей Ленобласти, как мы знаем. Я думаю, что через несколько лет здесь будет очень напряженная экологическая обстановка. У нас у всех дети, внуки, и, конечно, хочется, чтобы они жили в экологически чистом районе”, - сказала одна из участниц митинга.

В России проводится так называемая “мусорная реформа”. В каждой области появилась региональная управляющая компания по утилизации мусора. Строятся заводы по сортировке мусора. Но при этом проходят митинги протеста в тех городах России, в которых создаются масштабные свалки для мусора из Москвы и других мегаполисов.