В 13 километрах от Нарвы появится гигантская свалка для мусора из Санкт-Петербурга и Ленинградской области

В промзоне “Фосфорит” в 13 милометрах от Нарвы создается полигон для бытовых и промышленных отходов, где будет также завод по сортировке мусора и мощности по переработке биологических отходов в компост для сельского хозяйства. В год сюда будут привозить до полумиллиона тонн отходов из городов Ленинградской области и Санкт-Петербурга. Для сравнения: это в 12,5 раз больше, чем “производит” мусора город Нарва.
За границей, но совсем близко
В редакцию Rus.Postimees обратился житель Кингисеппа, который попросил не называть его имени.
“В настоящий момент вблизи нашего города, недалеко от Нарвы начинается строительство грандиозного мусорного полигона. - сообщил он. - Одобрение областных властей получено, и из Санкт-Петербурга вскоре пойдут машины с мусором к нам. Место под полигон выделено непосредственно на берегу реки Луга, которая впадает в Финский залив, так что в Нарва-Йыэсуу на пляже о чистой воде можно будет забыть, беда коснется и жителей Эстонии. В то же время, пожаров на свалке никто не отменял, и при направлении ветра на запад Нарва задохнется от дыма”.
Житель Кингисеппа надеется, что международная огласка может помешать строительству.
Rus.Postimees попытался разобраться, что именно строят рядом с Нарвой, и может ли этот объект представлять экологическую опасность.
Гречка против свалки, губернатор против Гречки
В Кингисеппе новый мусорный полигон - одна из главных тем. Даже известная российская певица Гречка, которая выросла и начала петь в Кингисеппе, призвала через Instagram не превращать ее родной город в свалку.
Высказывание певицы подхватила Петербургская и областная пресса, после чего Гречке также в Instagram ответил губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко (в прошлом, кстати, мэр Кингисеппского района).
“В Кингисеппе, когда Вы там жили, был полигон в виде свалки в 1 км от города. Сейчас принято решение строить вместо него полигон в 12 км от Кингисеппа, в промзоне “Фосфорита” на бывших нарушенных землях. Причем не просто свалку, а завод по сортировке. Мусор будет приниматься из Кингисеппа, Ивангорода и Соснового Бора”, - заявил губернатор.
Жители вышли на митинг
4 августа в Кингисеппе прошел митинг противников создания мусорного полигона. На него собрались около 150 местных жителей. Митинг был разрешен местными властями. Участники были не против строительства завода по сортировке мусора, но протестовали против захоронения мусора, который не удалось переработать, и против приема “чужого” мусора (в соцсети вКонтакте доступна полная видеозапись митинга).
“Слишком больших объемов хотят сделать эту свалку. Собирать мусор хотят со всей Ленобласти, как мы знаем. Я думаю, что через несколько лет здесь будет очень напряженная экологическая обстановка. У нас у всех дети, внуки, и, конечно, хочется, чтобы они жили в экологически чистом районе”, - сказала одна из участниц митинга.
В России проводится так называемая “мусорная реформа”. В каждой области появилась региональная управляющая компания по утилизации мусора. Строятся заводы по сортировке мусора. Но при этом проходят митинги протеста в тех городах России, в которых создаются масштабные свалки для мусора из Москвы и других мегаполисов.
В митинге участвовал также председатель комиссии по экологии и природопользованию Законодательного собрания Ленинградской области Николай Кузьмин. Депутат заверил участников митинга, что новый мусорный полигон будет построен по самым современным нормам и не будет загрязнять воздух, воду и почву. По его словам, уже построенные в других городах современные полигоны не мешают жителям. Участники митинга встретили его слова криками “это всё ложь!”
Ольга Бычкина из управляющей компании по утилизации мусора также отметила, что на новом полигоне мусор будут не складировать, а сортировать и перерабатывать, что должно, наоборот, улучшить экологическую обстановку.
“Это не свалка, это новая технология, которая увеличит долю переработки, долю вторичного использования”, - заявила она.
Со слов представителей властей и управляющей компании выходило, что перерабатывать будут 100% мусора, но ранее та же управляющая компания сообщала, что на разных заводах удается перерабатывать от 40 до 80% мусора, остальное приходится закапывать.
Официальные цифры не сходятся
По словам нескольких участников митинга, мусор уже привозят. Самые серьезные вопросы вызывает размер полигона.
“Зачем такая большая площадь, если отходы Кингисеппа, как было озвучено, это 40 тысяч тонн в год?” - спросила одна из участниц митинга.
Представительница управляющей компании заявила на это, что площадь нужна для строительства сортировочного завода.
Как ранее сообщал ТАСС со ссылкой на начальника управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами Николая Борисова, новый полигон будет иметь вместимость девять миллионов тонн отходов. По информации региональной управляющей компании, на площади в 56 га также планируется строительство мусоросортировочного комплекса, станции дегазации и комплекса биокомпостирования, который позволит обрабатывать и утилизировать органические отходы методом компостирования в "климатической камере". Полученный компост можно будет применять в сельском хозяйстве.
Девять млн тонн отходов - это огромное количество. Для сравнения: в отчете Инспекции окружающей среды Эстонии об экологической ситуации в Нарве указано, что в городе за год образуется (без учета сланцевой золы) всего 40 тысяч тонн мусора. (кстати, столько же, сколько в Кингисеппе).
Если принять, что новый полигон действительно будет обслуживать только население Кингисеппа, Ивангорода и Соснового Бора, а 40% мусора будет перерабатываться, новой свалки может хватить примерно на полтора века. Очевидно, что проект не может быть таким долгосрочным, и людям чего-то недоговаривают.
Действительно, в июле ТАСС со ссылкой на пресс-службу управления Ленинградской области по организации и контролю деятельности по обращению с отходами сообщал:
“В Кингисеппском муниципальном районе запланировано строительство объекта по переработке и размещению твердых коммунальных отходов и отдельных видов промышленных отходов мощностью 500 тыс. т в год общей вместимостью до 9 млн тонн”
С 2019 года планируется привозить на полигон по 200 тыс. тонн мусора в год, с 2020 года - уже по 500 тысяч.
Российско-финская торговая палата сообщала в апреле, что под Кингисеппом будут захоранивать также отходы, которые не удастся переработать на сортировочном заводе в Гатчине, который строится совместно с финской компанией SET CleanTech.
Всего в Ленобласти сейчас строятся полигоны для переработки 2 млн тонн отходов в год, при том, что сама область “производит” только 711 тысяч тонн в год. По сообщению пресс-службы управления по обращению с отходами, новые мусорные полигоны области рассчитаны на прием мусора также из Санкт-Петербурга.
Будет ли вонь доноситься до Нарвы?
Промзона “Фосфорит” в последние годы активно развивается, и среди расположенных здесь предприятий есть потенциально опасные. Так, в июне здесь открылся завод по производству аммиака компании “ЕвроХим” - крупнейший на европейском континенте.
С прошлого года на “Фосфорите” работает предприятие Protelux, которое производит биокорма из питающихся природным газом бактерий. Весной этого года, когда дул восточный ветер, Нарву несколько раз накрывали волны сильного неприятного запаха - по всей видимости, от этого завода.
Есть ли опасность, что свалка, где будет применяться метод компостирования в "климатической камере", тоже будет досаждать жителям окрестных городов неприятным запахом?
При использовании данной технологии мусор биологического происхождения компостируется в емкостях, закрытых специальной мембраной, которая пропускает воздух и пары воды, но задерживает различные сложные соединения, которые как раз и создают неприятный запах. Внутрь контролируемо подается воздух, поэтому нет необходимости ворошить компост (ворошение ила на очистных сооружениях, например, является одной из причин сильного запаха в Кохтла-Ярве).
ООО “Грунт Эко”, одна из российских компаний, которая занимается переработкой мусора по этой технологии, заявляет в своем рекламном буклете, что запах от “климатической камеры” на 90% меньше, чем при перегнивании мусора обычным способом. Но не утверждает, что запаха нет совсем.
Грозит ли что-то рекам и морю?
По данным, которые предоставили власти Кингисеппского района местным жителям, новый мусорный полигон будет располагаться на берегу озёр в промзоне “Фосфорит”, между промышленными предприятиями и деревней Первое мая. На самой территории “Фосфорита” много водоемов со стоячей водой. К югу от полигона, через шоссе - рекультивированные карьеры, в которых также стоит вода. Сразу за ними - болота, плавно переходящие в Нарвское водохранилище.
Примерно в трех километрах севернее полигона - река Луга, которая впадает в Финский залив в районе порта Усть-Луга. Вода из Луги также может попадать напрямую в устье Наровы в Нарва-Йыэсуу, поскольку две реки связывает река Россонь. Эта река интересна тем, что периодически меняет направление течения, неся воды то из Луги в Нарову, то наоборот.
Жители Кингисеппа всерьез опасаются, что складированные на полигоне отходы будут отравлять грунтовые воды, и загрязненная вода может не только отравлять местные водоемы и колодцы в деревнях, но также просачиваться и в Лугу, и в Нарвское водохранилище. Российские официальные лица заявляют, что экологической опасности нет.
Специалист по окружающей среде Нарва-Йыэсуу Яан Метсис сказал, что это местное самоуправление никто не информировал о новой свалке на российской стороне, и он не знает никаких ее параметров. Специалист посоветовал обратиться в Министерство окружающей среды.
К моменту выхода статьи министерство еще не дало своего комментария.
Татьяна Леннук, заведующая нарвским отделом коммунального хозяйства и строительства (в сферу ответственности которого входит и окружающая среда), сказала, что городским властям о новой свалке под Кингисеппом не известно. Но, поскольку контакты с соседними российскими самоуправлениями поддерживаются тесные, нарвитяне теперь запросят у них подробную информацию.