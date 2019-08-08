Красочно: новый микрорайон в Киеве

Согласно концепции городского квартала территория разделена на два типа: улицы с автомобильным движением и внутренние дворы с детскими игровыми площадками, скамейками и аллеями.

В условиях ограниченного бюджета архитекторы создавали секции с простыми геометрическими формами и делали плоские фасады, исключая при этом балконы и декоративные элементы. Основное внимание было уделено трем техникам: силуэт с разными поворотами и высотой двускатных крыш для достижения интересных форм; окна с использованием французской балконной системы и системы сдвига окон; а также смелое цветовое решение.

ФОТО: hqroom.ru

Жилой комплекс «Комфорт Таун» включает Академию современного образования с детским садом на 160 мест, начальной школой на 140 мест и средней школой «Гимназия А+» на 600 мест. Тут также предусмотрен торговый комплекс с супермаркетом, фитнес-центром с тремя бассейнами и спортивными залами, открытые спортивные площадки, кафе, магазины и офисы на нижних этажах многоквартирных домов, 22 детские площадки и собственное техническое обслуживание.

Различное количество этажей смежных зданий создает индивидуальный облик каждой улицы. Украшением квартала является восстановленный парк с многолетними деревьями, скульптурами и фонтаном.