Неожиданно: легендарная таллиннская автомастерская закрывается!

Владелец и руководитель предприятия Анти Палм открыто пишет в комментариях в Фейсбуке, что авторемонт в Эстонии больше не окупается, если честно платить все налоги. "Выжить могут только те автосервисы, которые частично платят зарплату в конвертах. Говорю это с полной ответственностью и не блефую", - подтвердил он, добавив, что мухлеж с зарплатами ему не подходит.

Палм заверил, что фирма продолжит заниматься продажей запчастей, поскольку эта деятельность не требует найма рабочей силы. "Мне и самому жаль, что работа всей моей жизни сливается в сточную канаву, но ничего не поделаешь. Эстонское государство пошло по пути уничтожения бизнеса", - продолжил владелец.

По словам Палма, работники требуют слишком высокую зарплату. "Но если работники хотят вместо того, чтобы выполнять работу, заниматься своими личными делами и требуют за эту деятельность финскую зарплату, здесь уже ничего не поможет", - написал он добавив, что эстонский рынок труда испорчен, а "закон дает работникам министерские права и неприкосновенность".

Несмотря на прекращение деятельности, владельцы сообщили, что запчасти по-прежнему можно заказывать, поскольку складские запасы мастерской довольно велики.

А вот все забронированные номерки на ремонт с 1 августа аннулируются.

Также в социальных медиа сообщается, что начиная с августа фирма общается с клиентами только по электронной почте и не отвечает на телефонные звонки.

SaabiAnti была основана в 1992 году и поначалу занималась только ремонтом и обслуживанием машин SAAB. С 2012 года в список обслуживаемых машин вошла и Volvo.