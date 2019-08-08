После терактов в США детям покупают пуленепробиваемые рюкзаки

Пуленепробиваемые рюкзаки поступили в продажу еще в прошлом году после стрельбы в школе в Паркленде, но после терактов в Техасе и Огайо спрос на них вырос. Об этом сообщает korrespondent.net со ссылкой на The Independent.

Уже в сентябре дети возвращаются в школу после череды терактов с использованием полуавтоматического оружия. Родители обеспокоены тем, что их дети также могут стать жертвами очередной стрельбы. Некоторые компании решили заработать на этом страхе и начали продавать пуленепробиваемые рюкзаки.

"Родители не должны покупать пуленепробиваемый рюкзак для своего ребенка, просто чтобы он был в безопасности в школе. Это не нормально. Я приму меры, чтобы защитить наших детей", - написала в Twitter сенатор от штата Калифорния и кандидат в президенты США Камала Харрис.