У Контавейт против третьей ракетки мира аргументов не нашлось

В первом сете равная игра шла до шестого гейма, когда Плишкова смогла взять очень уверенно свою подачу, а затем и подачу Контавейт. Такое развитие событий немного выбило нашу теннисистку из колеи и девятый гейм вместе с первым сетом остался за чешкой 6:3.