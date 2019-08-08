У Контавейт против третьей ракетки мира аргументов не нашлось

В третьем курге турнира в Торонто Анетт Контавейт встречалась с Каролиной Плишковой, третьей ракеткой мира, и уступила в двух сетах 3:6, 5:7.
В первом сете равная игра шла до шестого гейма, когда Плишкова смогла взять очень уверенно свою подачу, а затем и подачу Контавейт. Такое развитие событий немного выбило нашу теннисистку из колеи и девятый гейм вместе с первым сетом остался за чешкой 6:3.
Второй сет получился более упорным: игра ноздря в ноздрю шла до десятого гейма, а после счета 5:5 Плишкова взяла подачу Контавейт и затем сразу свою, поставив точку в поединке - 5:7.