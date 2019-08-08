Потери Газпрома от задержки пуска «Северного потока-2» оценены в 660 млн евро

Датские власти с апреля 2017 года так и не выдали разрешение на прокладку участка со 147-го по 175-й км в акватории страны. Энергетическое агентство Дании не одобрило заявки на строительство газопровода по двум направлениям, а в марте запросило оценку окружающей среды по третьему варианту маршрута. Оператор проекта назвал новое требование «умышленной попыткой задержать завершение проекта».

Reuters ссылается на письмо, из которого следует, что проработка третьего варианта прокладки газопровода задержит проект примерно на восемь месяцев и потребует еще 660 млн евро. При этом плановый бюджет составляет 9,5 млрд евро.

Оператор проекта Nord Stream AG 2 отказался называть сумму возможных затрат. «Задержка в несколько месяцев приведет к дополнительным затратам в размере нескольких миллионов евро, но мы не можем оценить их в полной мере, поскольку итоговый эффект будет зависеть от решений соответствующих властей»,— сказал представитель Nord Stream 2.