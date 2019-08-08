Латвийский водитель ехал по Эстонии на фуре без прав. Он получил 10 суток ареста

6 августа в 9 утра в волости Эльва Тартуского уезда дорожные полицейские остановили перевозивший опилочные плиты грузовик Scania.

За рулем грузовика находился молодой человек, который во время проверки предъявил полицейским водительскую карту, выданную на мужчину средних лет. Трюк не прошел: после длительной беседы водитель все же достал из кармана свое удостоверение личности, и оказалось, что он - 29-летний уроженец Латвии. Со своим грузом он надеялся добраться до Нарвы.

Проверка установила, что у водителя не было никаких прав на управление транспортным средством, а использовавшаяся в самописце грузовика водительская карта принадлежала не ему, сообщил старший комиссар тартуской патрульной службы Гуннар Рятсепуу.

Водителя отправили в арестный дом, где он остался ждать судебного заседания и наказания. Вчера суд назначил ему 10 суток ареста, отбывать который он направился прямо из зала суда.

Рятсепуу отметил, что подобные нарушения наносят значительный ущерб честному предпринимательству и репутациии порядочных водителей и транспортных фирм.