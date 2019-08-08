Старая кража оказалась роковой: полиция Кипра задержала в аэропорту гражданина Эстонии

В минувшее воскресенье полиция Кипра задержала в аэропорту Пафоса гражданина Эстонии, который в прошлом году в этом же самом аэропорту украл у своего попутчика дорогие наручные часы и улетел с ними в Таллинн, сообщает Postimees.
Cамоуверенный 48-летний мужчина ранним воскресным утром попытался въехать на территорию Кипра через аэропорт Пафоса, но поскольку в его отношении действовал запрет на въезд, полиция его задержала, пишет Cyprus Mail.
События, которые привели к задержанию, произошли 26 сентября прошлого года. 47-летний мужчина летел с Кипра на Крит. В самолете он обнаружил, что на его запястье нет часов стоимостью 1800 евро, которые он снял с руки и положил в ящик во время проверки безопасности в аэропорту Пафоса.
Прибыв на Крит, владелец часов позвонил в полицию Кипра и сообщил о пропаже. По записям охранной видеокамеры был установлен человек, взявший чужие часы.
Полиция определила, что часы присвоил мужчина, летевший из Пафоса в Таллинн. Полицейские Кипра оперативно передали информацию о случившемся эстонским коллегам.
Среди вещей прибывшего в Таллинн мужчины были найдены и пропавшие у потерпевшего дорогостоящие часы. Интерпол вернул их владельцу. Эстонская полиция отпустила мужчину на свободу.
Пресс-секретарь Департамента полиции и погранохраны Марие Аава сказала изданию Postimees, что задержанный на Кипре мужчина в Эстонии не привлекал к себе внимание полиции нарушениями закона.