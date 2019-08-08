Солдаты нового эстонского контингента приступили к несению службы в Мали

Прибывшее на прошлой неделе в Гао эстонское пехотное подразделение Estpla-32 сегодня переняло ответственность у предыдущего контингента пехотного подразделения Estpla-30.
"Наша ротация в Мали и перенятие ответственности произошли плавно благодаря предыдущему контингенту и отечественной логистике. Предыдущие ротации проделали хорошую работу и по словам как командования операции Barkhane, так и боевой группы Bellface смелость и профессионализм эстонцев — самого высокого уровня. Жду и от нашего подразделения по крайней мере сохранения предыдущего уровня“, - заявил командир приступившего к миссии контингента майор Райдо Йыги.
Эстонское пехотное подразделение Estpla-30 и поддерживающий элемент начинают комплектацию оснащения и подготовку к возвращению на родину, сообщает BNS.
Операция Barkhane проходит под командованием Франции операция, ее цель — оказание поддержки правительствам Мали, Мавритании, Буркина-Фасо, Нигера и Чада в борьбе с исламистским экстремистами, тем самым также препятствуя направленной в Европу незаконной иммиграции и торговле людьми.