Спрос на эстонские визы в Петербурге за год вырос на 10%

Как сообщили «Фонтанке» в Генконсульстве Эстонии в Петербурге, в июле 2019 года дипмиссия выдала 34,5 тысяч виз. Это на 10% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

Умеренный рост туристического потока в Эстонию продолжается, «общая картина остается прежней». Так, в 2018 году этот показатель составил 5% в сравнении с предыдущим годом.

Генконсульство Финляндии в июле зафиксировало 40-процентное увеличение спроса на шенген с июля 2018-го. А после того, как МИД Финляндии 1 августа объявил о том, что гармонизирует требования к пакету документов на визу с общими требованиями Шенгена 1 сентября, добавив в список обязательных бумаг подтверждение состоятельности и маршрута поездки, количество заявлений всего за пять дней выросло на 43%.