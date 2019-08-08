Чт, 8.08.2019
Казалось – куда дальше Крыма с Донбассом можно упасть, однако соревнование по пробиванию дна продолжается. Антон Самсонов

Спрос на эстонские визы в Петербурге за год вырос на 10%

Kuskil ühe protsendi Eesti viisa taotlejate avaldused jäetakse rahuldamata.

ФОТО: SCANPIX

В июле этого года жители Санкт-Петербурга активно запрашивали не только финский шенген, но и эстонский.

Как сообщили «Фонтанке» в Генконсульстве Эстонии в Петербурге, в июле 2019 года дипмиссия выдала 34,5 тысяч виз. Это на 10% больше, чем за аналогичный месяц 2018 года.

Умеренный рост туристического потока в Эстонию продолжается, «общая картина остается прежней». Так, в 2018 году этот показатель составил 5% в сравнении с предыдущим годом.

Генконсульство Финляндии в июле зафиксировало 40-процентное увеличение спроса на шенген с июля 2018-го. А после того, как МИД Финляндии 1 августа объявил о том, что гармонизирует требования к пакету документов на визу с общими требованиями Шенгена 1 сентября, добавив в список обязательных бумаг подтверждение состоятельности и маршрута поездки, количество заявлений всего за пять дней выросло на 43%.

По оценкам опрошенных «Фонтанкой» экспертов туристического рынка, при примерно одинаковых требованиях к пакету документов у всех стран Шенгенского соглашения, чтобы не потерять туристов, Финляндии нужно будет уменьшить сроки оформления визы и увеличить период ее действия. Сейчас из-за наплыва посетителей финский шенген придется ждать не меньше трех недель, тогда как Эстония подготовит документ за 10 дней, Франция — за 8, а Испания — за 5-6. 

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