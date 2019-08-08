Смотрите, какие ограничения в движении транспорта будут действовать на дорогах Эстонии в пятницу

С 5 до 19 часов на дороге станции Клоога в Харьюском уезде движение закрыто в связи с установкой строительной конструкции. Объезд по местным дорогам.

С 9 часов утра пятницы до 18 часов воскресенья в Выруском уезде закрыты для движения транспорта дороги, пересекающие Антсла в связи с проведением ярмарка Хаука. Объезд будет организован по местным трассам в соответствии с временными дорожными указателями.