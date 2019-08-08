Чт, 8.08.2019
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Смотрите, какие ограничения в движении транспорта будут действовать на дорогах Эстонии в пятницу

Nädalavahetuse meelelahutusüritused panevad Pärnus tänavaid kinni ja toovad kaasa liikluspiiranguid.

ФОТО: PEETER KÜMMEL/SAKALA

В связи со строительными работами и проведением ярмарки в пятницу будут введены ограничения в движении транспорта, которые департамент шоссейных дорог рекомендует учитывать при планировании поездок.

С 5 до 19 часов на дороге станции Клоога в Харьюском уезде движение закрыто в связи с установкой строительной конструкции. Объезд по местным дорогам.

С 9 часов утра пятницы до 18 часов воскресенья в Выруском уезде закрыты для движения транспорта дороги, пересекающие Антсла в связи с проведением ярмарка Хаука.  Объезд будет организован по местным трассам в соответствии с временными дорожными указателями.  

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